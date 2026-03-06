사당5구역, 20층-524가구 재건축 본격화…통합심의 통과

10개동 20층 524가구, 지역 공유 커뮤니티 시설로 열린 주거단지 조성

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 노후·불량 건축물이 밀집한 동작구 사당5구역이 지형에 순응하는 열린 단지로 탈바꿈한다. 사당5구역엔 524가구 공동주택 공급이 본격화된다.

6일 서울시에 따르면 지난 5일 열린 제4차 정비사업 통합심의위원회에서는 동작구 사당동 303번지 일대 '사당5구역 주택재건축정비사업'에 대한 건축·경관·교통·교육·재해 5개 분야 통합심의안을 조건부 의결했다.

사당5구역 재건축 조감도 [자료=서울시]

대상지는 서울지하철 2·4호선 사당역과 7호선 남성역 사이에 위치하며 2017년 정비구역이 지정된 이후 2025년 6월 변경 결정된 정비계획을 토대로 통합심의안을 수립했다.

'2030 도시․주거환경 정비기본계획'에 따른 정비사업 사업성 개선방안을 적용해 사업성을 보강해 10개동, 524가구(임대주택 35가구 포함) 공동주택이 공급된다.

사당동 일대 개발을 고려해 지역 특성에 어울리는 유연한 높이 계획을 적용해 최고 20층으로 건립되며 주변 주거지역과 인접한 부분은 층수를 낮춰 인근 지역을 고려한 건축계획을 수립했다.

또한 주변 지형 현황을 최대한 보존하며 인접 지역과 조화를 이루는 지형 순응 계획을 통해 지역사회와 소통하는 열린 공동주택단지로 조성된다.

진입부에 휴식광장과 연도형 상가를 배치하고 서울형 키즈카페, 작은도서관 등 개방형 커뮤니티를 조성해 인접한 저층 주거지 주민들과 함께 활용할 수 있도록 계획했다. 또한 단지 내 공공보행통로를 지나 사당로16길까지 연결되도록 하여 대중교통 이용 및 보행 편리성도 높였다. 이번 통합심의에서는 지하주차장 주출입구부의 개선을 조건으로 주문했다.

최진석 서울시 주택실장은 "사당5구역 재건축사업이 본격화되면서 사당4동 지역의 주거환경 개선과 활성화가 기대된다"며 "주민들의 주거환경 개선을 위해 적극적으로 지원할 것"이라고 말했다.

