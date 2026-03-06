[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SK텔레콤이 '프리미엄 체험' 마케팅으로 뜨거운 반응을 얻은 갤럭시 S26 시리즈 사전예약을 마무리하고 6일부터 개통을 시작한다.

SKT의 이번 갤럭시 S26 시리즈 사전예약은 고객이 체험하고 즐기는 '경험 중심 마케팅'으로 전환한 첫 사례라는 점에서 의미가 크다.

SKT 갤럭시 S26 시리즈 사전예약 흥행 속 개통 시작 [사진=SK텔레콤]

SKT는 갤럭시 S26 시리즈를 고객이 열광하는 라이프스타일과 연결해 '포켓몬 런 2026 in Seoul', '춘천마라톤 2026' 등 러닝 행사, 박효남 및 최유강 셰프 레스토랑 식사권, '서울재즈페스티벌 2026' 티켓 등 고객 관심이 높은 혜택을 전면에 내세운 프로모션으로 큰 호응을 얻었다.

이에 힘입어 SKT 갤럭시 S26 시리즈 사전예약 고객은 전작 대비 증가 추세를 보였다. 특히 프리미엄 모델인 갤럭시 S26 울트라 비중이 전작대비 더 높아지며 고급 모델 수요가 눈에 띄게 확대되는 경향을 보였다.

갤럭시 S26와 S26+은 블랙, 화이트, 코발트 바이올렛, 스카이 블루 순으로 많은 관심을 받았다. 갤럭시 S26 울트라는 블랙, 코발트 바이올렛, 화이트, 스카이 블루 순으로 주목을 받았다.

SKT의 플래그십 스토어 T팩토리 성수에서 오픈한 'S26 마켓' 팝업스토어는 미션형 이벤트로 사전예약 혜택과 단말 체험을 하나의 놀이처럼 즐길 수 있도록 기획해 MZ 세대의 많은 방문과 SNS 인증을 끌어냈다.

사전예약이 진행된 2월 27일부터 3월 5일까지, 7일 동안 T팩토리 팝업스토어 방문객은 전주 대비 2배 이상 급증하며 높은 관심을 입증했다. 현장 인증 사진과 후기가 SNS를 통해 확산되며 화제를 모았다.

◆3월 개통 고객 전원 '클럽 갤럭시 S26' 혜택…OTT∙배달 등 4개 구독 상품 무료

사전 예약이 끝나도 SKT의 차별화된 혜택은 3월 내내 지속된다.

SKT는 오는 31일까지 갤럭시 S26 시리즈 개통 완료 고객 모두에게는 T 멤버십 '클럽 갤럭시 S26' 패키지를 제공한다. 패지키는 구독, 갤럭시 맞춤, 라이프, 래플(추첨) 등 총 4개의 카테고리로 구성된다.

대상 고객들은 T멤버십 가입 후 앱의 '클럽 갤럭시 S26' 메뉴에서 모든 혜택을 확인하고 사용할 수 있다. 3월부터 4월까지 두 달간 이용할 수 있다.

구독 서비스로는 ▲T 우주패스 with 디즈니플러스 스탠다드 3개월 무료 ▲T 우주패스 올리브영&스타벅스&이마트24 3개월 무료를 비롯해 선착순 혜택으로 ▲배민클럽 2개월 무료 (선착순 7만 명) ▲쓱7클럽 2개월 무료 (선착순 6만명) 등 4가지 구독 상품 무료 혜택이 제공된다.

갤럭시 맞춤 혜택은 3월 개통 고객 모두에게 삼성닷컴 갤럭시 워치8 3만원 할인 쿠폰과 선착순 5만명 대상 삼성월렛 머니 5000원을 제공한다.

라이프 카테고리에서는 T멤버십의 인기 제휴사인 컬리, 컴포즈커피, GS25, 노브랜드 버거 등 총 8개사의 할인 혜택을 사용할 수 있다. 이 외 추첨을 통해 갤럭시 탭S11(1명), 갤럭시 버즈4 Pro(50명), 엘라고 셀피스틱(500명)을 증정한다.

◆부모 고객이라면 '가족폰 나눠쓰기'로 각종 혜택도 받고 자녀폰도 장만

갤럭시 S26 시리즈를 구매하는 부모 고객이라면 8월 10일까지 무료로 가입 가능한 '가족폰 나눠쓰기' 부가서비스를 통해 자녀폰도 마련하고 각종 혜택도 챙길 수 있다.

가족폰 나눠쓰기는 법정대리인이 사용하던 휴대폰을 만 13세 이하 자녀에게 물려주면 신청 가능하다. ▲1년 동안 매월 2GB 데이터 쿠폰 ▲1년 동안 가족 로밍 횟수 무제한 무료 ▲T 우주패스 올리브영&스타벅스&이마트24 구독료 1년 내 최대 6회 50% 할인 등 3가지 혜택을 법정대리인에게 제공한다.

자녀에게 물려주는 단말은 법정대리인이 5년 이내 10일 이상 사용 이력이 있으면 가능하다. T월드, SKT 대리점, 114 고객센터를 통해 신청하면 된다.

◆SKT-제휴카드 프로모션과 T안심보상 더해 최대 156만원까지 할인

SKT는 고객의 비용 부담을 낮출 수 있도록 다양한 신용카드 제휴 프로모션도 진행한다. 특히, 제휴카드 중 할인 혜택이 가장 큰 삼성카드 T프리미엄으로 할부 결제 시 갤럭시 S26 시리즈를 최대 96만원까지 할인 받을 수 있다.

SKT의 중고폰 보상 프로그램 T안심보상'을 활용하면 최대 60만원까지 보상받을 수 있다. 삼성카드 프로모션과 'T안심보상'을 함께 이용하면 최대 156만원 할인가에 갤럭시 S26 시리즈를 구매할 수 있게 된다.

20대 SKT 고객을 위한 'SKT x 삼성카드 THE TWENTY' 프로모션도 5월31일까지 진행한다. 삼성카드 T라이트로 갤럭시 S26 시리즈 구매 시 최대 62만8000원 할인 혜택과 프로모션 기간 동안 삼성카드 'THE TWENTY' 멤버십 가입 시 발급 첫 해 연회비 캐시백 등 다양한 멤버십 혜택을 받을 수 있다.

구현철 SKT Sales&Marketing 본부장은 "갤럭시 S26 시리즈 고객에게 단순한 단말 구매를 넘어 특별한 순간이 될 수 있도록 차별화된 경험과 혜택을 종합적으로 담는 데 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 고객이 선호하는 라이프스타일과 접점을 지속 확대해 SKT에서만 경험할 수 있는 차별화된 고객 가치를 제공할 것"이라고 말했다.

