새만금 찾은 金총리…"현대차의 새만금 투자, 韓 산업지도 바꿀 것"

5일 군산서 현대차 투자계획 청취

새만금개발청 업무보고도 진행

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 5일 현대차그룹의 새만금 투자에 대해 "대한민국의 산업 지도를 바꾸는 일"이라고 강조했다.

김 총리는 이날 전북 군산 새만금개발청에서 "새만금을 중심으로 한 현대차 투자의 핵심은 AI(인공지능) 데이터센터, 에너지 관련, 수소 그리고 로봇"이라며 이같이 밝혔다.

그러면서 "현대차(주력 사업)가 자동차라는 것을 생각하면 무인 자율자동차와 로봇의 결합이야말로 미래에 있어서 매우 중요한 핵심이 아닌가 싶다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김민석 국무총리가 5일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가정책조정회의에 참석하고 있다. 2026.03.05 gdlee@newspim.com

김 총리는 "어제 새만금 투자 이후에 우리가 전북 전체 차원에서 앞으로 어떤 인프라를 갖춰가야 될 것인가, 그것이 전북이 발전하고 또 현대차그룹의 투자를 실질화하기 위해서 필요한 것인가에 대한 대화를 나눴다"며 "좀 정리를 해서 이제 현대와 함께 또 전북과 함께 그리고 국민 여러분들께서 이해하실 수 있게 그렇게 준비를 해 가겠다"고 말했다.

이날 김 총리의 현장 방문은 현대차그룹의 새만금 투자 계획을 확인하고, 새만금 개발의 가이드라인인 새만금 기본계획에 대해 논의하기 위해 마련됐다.

현장에서는 김 총리의 발언에 앞서 신승규 현대차 전무가 발표한 현대차그룹 투자계획 브리핑이 진행됐다. 현대차그룹은 9조원을 투자해 새만금에 로봇 제조고장, AI 데이터센터, 수전해 플랜트 등 AI 수소 시티를 조성할 예정이다. 발표에 따르면 현대차 그룹의 새만금 투자는 16조원 수준의 경제 효과로 이어지고, 7만1000명 수준의 일자리를 창출할 것으로 전망됐다.

신 전무는 "새만금은 에너지와 산업이 동시에 자립을 달성할 수 있는 독보적인 전략 요충지"라며 "이곳에서 시작되는 차세대 산업 생태계는 전국을 넘어 대한민국 미래를 설계하는 대전환의 중추적 거점이 될 것"이라고 밝혔다.

신 전무는 "수소 생산, AI 데이터센터 그리고 로봇 생태계가 시작된 국가적 혁신 성장 허브로 들어서는 새만금 AI 수소시티 조성 사업에 현대차그룹이 동참하게 된 것을 큰 영광"이라며 "AI 데이터센터는 2027년 착공, 2029년 완공하고 AI 로봇 제조 공장은 2028년 착공, 2029년 말까지 완공할 계획이다. 수전 플랜트와 기가와트급 태양광 발전을 2027년 착공해 2029년까지 수전 플랜트 1차 완공, 29년 말까지는 태양광을 전체 완공하겠다"고 설명했다.

신 전무는 이어 "AI 데이터센터 구축을 위해 5조8000억원, 로봇 제조 공장에 4000억원, 국내 최대 규모인 200메가와트급 수전 플랜트 및 기가와트급 태양광 발전 위해 2조2000억원, 그리고 자율주행차·로보틱스·소형차·트램·선박 등을 포함한 AI 수소시티 조성을 위해 약 4000억원을 투자했다"며 "이를 위해서는 공인상장펀드의 활용도 필요하다"고 부연했다.

김의겸 새만금개발청장은 전체 개발 면적의 80% 수준을 오는 2040년까지 앞당겨 조성하고, 산업·도시용지는 공공에서 책임지고 2030년까지 현재의 2배 이상으로 확대하는 방안을 집중적으로 검토하고 있다고 밝혔다.

이재명 대통령이 지난달 27일 전북 군산 새만금컨벤션센터에서 열린 새만금 로봇·수소·AI 시티 투자 협약식에서 정의선 현대자동차 그룹 회장과 대화를 나누고 있다. [사진=청와대] 2026.02.27 photo@newspim.com

