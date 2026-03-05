영암군, 문체부 '지역사랑 휴가지원' 시범사업 선정

4월 영암왕인문화축제 연계…여행비 50% 환급

[영암=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 영암군이 문화체육관광부와 한국관광공사가 추진하는 '2026 지역사랑 휴가 지원 시범사업' 대상지로 최종 선정됐다.

5일 영암군에 따르면 이번 사업은 농어촌 인구감소지역 방문객에게 여행경비의 50%, 최대 20만원을 지역화폐로 환급하는 제도다.

영암왕인문화축제. [사진=영암군] 2026.03.05 ej7648@newspim.com

영암군을 방문한 관광객은 사용금액의 절반을 군 지역화폐인 '월출페이'로 돌려받는다. 다만 목포·나주 시민과 강진·해남·무안·화순군민 등 인접지역 주민은 장거리 여행객 우대를 위해 대상에서 제외된다.

참여자는 사전 신청 후 지정 기간 내 숙박·식음·체험 등 지역 내 관광업체에서 1인당 10만 원 이상을 사용하면 최대 10만 원까지 환급받는다. 2인 이상 동행 시 최대 40만 원까지 여행경비로 인정된다. 환급된 월출페이는 연말까지 지역 가맹점이나 온라인 영암몰에서 사용해야 한다.

군은 한국관광공사와 협약 체결 및 보조금 교부 절차를 거쳐 '2026 영암왕인문화축제'가 열리는 4월부터 시범사업을 본격 시행할 계획이다. 세부 절차와 신청 방법은 사업 개시 전 별도로 공지된다.

우승희 영암군수는 "방문객의 소비가 지역경제로 되돌아오는 순환경제 구조 정착에 중점을 두고 있다"며 "지역사랑 휴가 지원사업과 '영암 여행 원플러스원' 제도를 연계해 관광과 경제에 활력을 불어넣겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com