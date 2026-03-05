광주서 올해 포트홀 2669건 발생…전년 대비 60% ↓

'24시간 대응' 8개 긴급보수반 운영

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시 종합건설본부는 오는 4월 10일까지 시민 안전을 확보하고자 도로 점검에 나선다고 5일 밝혔다.

겨울철 얼었던 땅이 녹으면서 발생하는 도로파임(포트홀)과 비탈면 유실에 대비하기 위한 조치다.

포트홀 등 도로 파손 즉각 대응. [사진=광주시] 2026.03.05 bless4ya@newspim.com

먼저 도로파임(포트홀) 안전 사고를 대비해 8개 긴급보수반을 투입한다. 오는 31일까지 주·야간 및 휴일 관계없이 24시간 신고 접수 즉시 보수를 원칙으로 현장을 살피고 있다.

올해 1∼2월 광주지역 도로파임(포트홀) 발생 건수는 2669건으로 전년 동기 6638건 대비 약 60% 감소했다.

이는 광주시가 지난해 빛고을대로와 무진대로, 하남진곡산단로 등 주요 간선도로 6개 노선(16만8000㎡)에 54억 원을 투입해 미리 정비를 마친 결과로 분석된다.

광주시는 도로 정비와 함께 도로파임(포트홀)으로 인해 차량 파손 피해를 입은 시민들을 위한 영조물배상보험 접수도 지원한다. 대상은 시 관리 도로인 왕복 4차로 이상 도로이며, 사고 발생 시 관련 절차를 안내받아 피해 보상을 신청할 수 있다.

급경사지 안전점검·관리는 지난 2월 23일부터 4월 10일까지 추진한다.

신재욱 종합건설본부장은 "해빙기 정비를 통해 도로 시설물로 인한 안전사고를 예방하고 장마 전까지 보수를 완료해 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 도로 환경을 조성하겠다"고 말했다.

bless4ya@newspim.com