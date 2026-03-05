광주서 올해 포트홀 2669건 발생…전년 대비 60% ↓

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시 종합건설본부는 오는 4월 10일까지 시민 안전을 확보하고자 도로 점검에 나선다고 5일 밝혔다.
겨울철 얼었던 땅이 녹으면서 발생하는 도로파임(포트홀)과 비탈면 유실에 대비하기 위한 조치다.
먼저 도로파임(포트홀) 안전 사고를 대비해 8개 긴급보수반을 투입한다. 오는 31일까지 주·야간 및 휴일 관계없이 24시간 신고 접수 즉시 보수를 원칙으로 현장을 살피고 있다.
올해 1∼2월 광주지역 도로파임(포트홀) 발생 건수는 2669건으로 전년 동기 6638건 대비 약 60% 감소했다.
이는 광주시가 지난해 빛고을대로와 무진대로, 하남진곡산단로 등 주요 간선도로 6개 노선(16만8000㎡)에 54억 원을 투입해 미리 정비를 마친 결과로 분석된다.
광주시는 도로 정비와 함께 도로파임(포트홀)으로 인해 차량 파손 피해를 입은 시민들을 위한 영조물배상보험 접수도 지원한다. 대상은 시 관리 도로인 왕복 4차로 이상 도로이며, 사고 발생 시 관련 절차를 안내받아 피해 보상을 신청할 수 있다.
급경사지 안전점검·관리는 지난 2월 23일부터 4월 10일까지 추진한다.
신재욱 종합건설본부장은 "해빙기 정비를 통해 도로 시설물로 인한 안전사고를 예방하고 장마 전까지 보수를 완료해 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 도로 환경을 조성하겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com