(수요일·음력 1월23일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 3월11일(수요일·음력 1월23일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
◆ 쥐띠(子)
60년생 : 이별의 아픔을 만날 수 있겠다.
72년생 : 기억에 사라졌던 일이 다시 살아오겠다.
84년생 : 철면피로 다가가면 좋은 결과가 있겠다.
96년생 : 다음을 철저하게 준비하면 좋은 결과가 있겠다.
◆ 소띠(丑)
61년생 : 하는 일마다 잘 풀려나가겠다.
73년생 : 새 사업을 시작하면 좋은 결과가 있겠다.
85년생 : 문제는 마음이니 마음을 다스리면 좋은 결과가 있겠다.,
97년생 : 생각을 행동으로 옮기는 것이 중요하겠다.
◆ 범띠(寅)
62년생 : 서로 합의하고 응원하는 것이 좋겠다.
74년생 : 노력하면 어렵던 문제도 풀려나가겠다.
86년생 : 변하면 돈과 명예 찾아오겠다.
98년생 : 실망하면 주저앉을 수 있으니, 다시 뛰는 것이 좋겠다.
◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 좋은 결과를 맺겠다.
75년생 : 뜻밖의 일을 당하겠다.
87년생 : 좋은 성과가 나타나겠다.
99년생 : 골치 아픈 일이 해결되겠다.
◆ 용띠(辰)
64년생 : 매우 좋은 기회가 주어지겠다.
76년생 : 바라보는 것이 순리이겠다.
88년생 : 성과가 매우 크게 있겠다.
00년생 : 사람으로 인해 돈이 나가겠다.
◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 지난번에 실패한 일이 이번에는 성공하겠다.
77년생 : 더 이상 좋을 수 없다는 평가를 받겠다.
89년생 : 더 높이 하늘로 솟아오르겠다.
01년생 : 재물 관련 좋은 소식이 있겠다.
◆ 말띠(午)
66년생 : 말로 어려움을 극복할 수 있겠다.
78년생 : 인생은 흘러가겠지만, 나이는 쌓이지 않겠다.
90년생 : 하는 일마다 돈을 벌 수 있겠다.
02년생 : 홀로 가는 곳에 성공의 열쇠가 있겠다.
◆ 양띠(未)
67년생 : 사업장에서 좋은 소식이 있겠다.
79년생 : 말하지 말고 행동으로 보여주면 좋겠다.
91년생 : 모두 함께 한 방향으로 뛰겠다.
03년생 : 대문 밖에 행복이 널려 있겠다.
◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 좋은 소식이 실려 오겠다.
80년생 : 어려운 고비를 넘기겠다.
92년생 : 사랑하는 사이로 발전할 수 있겠다.
04년생 : 서로의 생각과 철학을 교환할 수 있겠다.
◆ 닭띠(酉)
69년생 : 즐거운 일이 많이 생기겠다.
81년생 : 변화만이 일을 살리는 길이 되겠다.
93년생 : 미련 없이 떠나는 것이 좋겠다.
05년생 : 친구들과 소통하는 것이 매우 중요하겠다.
◆ 개띠(戌)
70년생 : 도와주는 사람이 없겠다.
82년생 : 생각한 대로 일을 추진하는 것이 좋겠다.
94년생 : 지금 바로 행동하는 것이 좋겠다.
◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 생각대로 행동하면 좋은 결과가 있겠다.
83년생 : 간절한 숙원 사업이 해결되겠다.
95년생 : 마음먹은 대로 일이 잘 풀려나가겠다.