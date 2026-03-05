김진경 경기도의장 '과천 경마장 도내 이전' 관철 위해 도와 긴급 점검

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 김진경 경기도의회 의장(더불어민주당)은 지난 4일 과천 경마장 도내 이전 문제와 관련하여 도시주택실 손임성 실장 및 축산동물복지국 이강영 국장과 간담회를 개최했다고 5일 밝혔다.

경마장이 도외로 이전할 경우 발생할 세수 유출과 지역 경제 타격에 대한 유의 사항을 전달했다. [사진= 경기도의회]

도의회에 따르면 이번 회의에서는 경마장이 도외로 이전할 경우 발생할 세수 유출과 지역 경제 타격에 대한 유의 사항을 전달하고, 경기도의 대응 방안을 점검하기 위해 마련됐다.

김 의장은 이날 회의에서 경마장이 경기도 세수와 지역 경제의 중요한 기반이라며 도외 이전 시 경기 도민에게 전가될 피해에 대해 강조했다.

과천 경마장에서 발생하는 레저세는 경기도 전체 레저세의 51.2%인 2171억원에 달하는 것으로 나타났다. 만약 경마장이 도외 지역으로 이전하게 된다면 지방재정 운용에 큰 차질이 우려된다.

필요 시 공식적인 의견 표명과 관련 상임위원회와의 연계 대응도 검토할 예정이다.[사진= 경기도의회]

김 의장은 경기도가 도내 이전을 관철할 수 있도록 중앙부처와의 협의에 더욱 적극적으로 나설 것을 주문하며 경기도의회도 지역 주민의 이익을 보호하기 위해 책임 있는 역할을 다하겠다고 밝혔다. 앞으로 경마장 이전 논의 상황을 지속적으로 모니터링하고, 필요 시 공식적인 의견 표명과 관련 상임위원회와의 연계 대응도 검토할 예정이다.

