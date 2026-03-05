韩国发布资源安全预警为"关注"级别 应对中东局势不确定性

纽斯频通讯社世宗3月5日电 在中东局势持续动荡的背景下，韩国政府发布资源安全危机预警，等级为"关注"。

【插图=AI生成】

产业通商部5日下午3时起，针对原油和天然气发布资源安全危机预警"关注"级别。由于近期中东局势恶化，能源、供应链及贸易等产业整体的不确定性扩大，政府因此启动应对措施。

资源安全危机预警分为"关注、注意、警戒、严重"四个级别，根据《国家资源安全特别法》第23条，综合考虑危机情况的严重性、对国民生活及国家经济的影响等因素后发布。

产业部已三次召开由长官、次官（副部长）主持的"中东局势实体经济检查会议"，并于3日将原有的"紧急对策小组"升级为"中东局势应对本部"。期间，每日对原油、天然气供需及应急预案准备情况以及贸易物流、石化、发电设备等主要产业、出口中小企业所受影响及应对方案进行检查。

结果显示，截至目前，韩国能源、资源供需情况良好，通过超过法定储备义务量的储备规模和扩展进口来源等，预判短期供应能力充足。然而，为在尽量减少对国民和企业影响的同时，考虑到中东局势急剧变化，根据危机管理指引提前、系统地准备应急预案，因此发布危机预警。

政府计划通过确保额外原油供应、准备释放国家石油储备以及加强石油流通市场监管等措施，全面做好应对准备。同时，自本月9日起，将对假冒伪劣燃油、缺斤少两等非法流通行为进行特别检查，加强石油市场秩序管理。为防止不当牟利，将联合相关部门加强执法。

另一方面，为防范中东局势急剧恶化并可能上调至"注意"级预警，政府还将提前准备包括从海外生产项目引进原油、行使国际共同储备采购权等方式获取额外供应，并制定包括储备油运输、行业分配标准及释放时机等在内的详细计划。

在天然气方面，为应对卡塔尔液化天然气进口面临中断的情况，正推进获取替代供应。此外，如有必要，将推动优先引进韩国天然气公司参股的海外LNG项目所获得的额外资源。（完）

