'재선 도전' 정기명 여수시장, 예비후보 등록

"여수 대도약 완성할 경제시장 되겠다"

[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 정기명 전남 여수시장이 6·3 지방선거를 앞두고 여수시장 재선 도전에 공식 나서며 예비후보 등록을 마치고 본격 선거전에 돌입했다.

정기명 여수시장은 5일 여수시선거관리위원회를 찾아 여수시장 예비후보 등록을 마친 뒤 민선 9기 재선을 향한 행보를 시작했다고 밝혔다.

정기명 여수시장이 5일 여수시선거관리위원회를 찾아 여수시장 예비후보 등록을 했다 [사진=정기명 예비후보] 2026.03.05 chadol999@newspim.com

예비 후보 등록을 하면 시장 직무는 정지된다. 정 예비후보는 "지난 4년 시정 운영에 다소 아쉬움도 있었지만 오직 여수 발전과 시민 행복을 위해 뛰어왔다"고 밝히며 "그동안의 경험과 지혜를 바탕으로 여수의 더 큰 내일을 열겠다"고 전했다.​

이어 그는 "불안한 초보가 아닌 경험과 실력으로 무장한 '경제시장'이 돼 여수 대도약을 완성하겠다"며 "시민이 체감할 수 있는 생활 밀착형 공약을 우선으로 더 나은 여수, 시민이 진정으로 행복한 여수를 위해 헌신하겠다"고 말했다.​

그는 앞으로 지역 곳곳을 찾는 '생활 현장 밀착형' 행보와 함께 시정 성과와 향후 비전을 설명하는 정책 선거를 펼치겠다는 구상을 내비친 것으로 전해졌다.

여수시 화정면 개도 출신인 정 예비후보는 지역에서 오랫동안 변호사로 활동하며 토박이 정치인 이미지를 쌓아왔다.​ 여수시청 고문변호사 17년, 여수시도시관리공단 이사회 의장 11년을 역임했고 더불어민주당 여수시을지역위원회 위원장을 두 차례 맡는 등 20여개 단체 고문·자문변호사로 활동해 온 경력을 갖고 있다.​

지역 정치권 안팎에서는 그에 대해 특유의 친근함과 소탈함을 갖춘 '겸손한 리더'로 평가하며 이번 선거에서 시정 연속성과 '경제시장' 기치를 내건 정 예비후보가 어떤 대진 구도를 형성할지 관심이 모아지고 있다.

