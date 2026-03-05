의왕시 '찾아가는 자전거 이동 수리센터' 운영

자전거 이용 활성화와 안전한 자전거 문화 확산

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 시민들의 자전거 이용 활성화와 안전한 자전거 문화 확산을 위해 '2026년 찾아가는 자전거 이동 수리센터'를 운영한다고 5일 밝혔다.

찾아가는 자전거 이동 수리센터 홍보물. [사진=의왕시]

시에 따르면 '찾아가는 자전거 이동 수리센터'는 자전거 이용 중 발생하는 간단한 고장을 현장에서 신속하게 점검·수리해 시민들의 자전거 이용 편의를 높이기 위해 추진하는 사업이다.

수리센터는 이번 달부터 11월까지 각 동 주민센터 등 지정 장소에서 순회 운영되며 운영시간은 평일 오전 10시부터 오후 5시 30분까지로 우천 시에는 운영되지 않는다.

정비 항목은 '자전거 펑크 수리', '브레이크 및 변속기 조정' 등이며, 기본 점검과 경정비가 무료로 제공된다. 다만 고가 자전거 및 전기 자전거 수리는 서비스 대상에서 제외된다.

해당 서비스는 생활권 가까운 곳에서 편리하게 자전거 점검과 수리를 받을 수 있어 시민들로부터 큰 호응을 얻을 것으로 기대된다.

운영 일정과 장소 등 자전거 수리센터와 관련한 기타 자세한 사항은 의왕시청 홈페이지 공지 사항에서 확인하거나 의왕시 도로건설과로 문의하면 안내받을 수 있다.

시 관계자는 "찾아가는 자전거 이동 수리센터 운영을 통해 시민들이 보다 안전하고 편리하게 자전거를 이용할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 시민 체감형 교통서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 전했다.

