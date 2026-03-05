BNK부산은행, 햇살론 특례 비대면 체널 판매…소외계층 편의 도모

성실상환 고객 보증료 인하 혜택
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행이 신규 출시한 '햇살론 특례' 상품을 모바일뱅킹 앱으로 확대 판매한다.
부산은행은 저신용자 대상 서민금융진흥원 100% 보증상품 '햇살론 특례'를 비대면 채널로 판매한다고 5일 밝혔다. 이는 저신용 서민층의 금융 접근성을 높이는 조치다.
대출 대상은 연소득 3500만 원 이하이면서 신용평점 하위 20% 고객으로 최대 한도는 1000만 원이다.
일반 대상자는 최대 연 12.5% 금리가 적용돼 기존 '햇살론15' 15.9%보다 3.4%포인트(p) 낮아졌다. 사회적 배려 대상자는 최대 연 9.9%로 기존 대비 최대 6.0%p 인하 효과를 얻는다.
성실상환 고객에게는 추가 혜택도 있다. 실행 후 1년 경과 시 최근 1년간 연체 일수 60일 이하, 횟수 6회 미만이면 최대 3.0% 보증료 인하를 받는다. 연체 중인 경우는 제외된다.
장인호 부산은행 개인고객그룹장은 "햇살론 특례 비대면 확대를 통해 금융 소외계층의 편리한 이용이 가능해졌다"며 "중저신용 취약계층 지원을 지속 강화하겠다"고 말했다.
