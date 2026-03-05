대구 수성구, 자립준비청년 '청년밥심' 프로그램 운영

자립준비청년 대상 가정식 반찬 정기 지원

대구수성지역자활센터와 협약을 통해 조리·포장·배달까지 체계적 운영

식생활 지원과 함께 경제적 부담 완화 및 정서적 안정 도모

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 수성구는 이달부터 자립준비청년(보호종료아동)을 대상으로 '청년밥심' 프로그램을 운영한다고 5일 밝혔다. 자립준비청년은 만 18세가 되어 아동복지시설 또는 가정위탁 보호가 종료된 뒤 홀로서기를 준비하는 청년을 말한다.

'청년밥심' 프로그램은 자립준비청년에게 매월 가정식 반찬을 정기 제공해 식생활을 지원하고, 경제적 부담을 완화하며 정서적 안정을 돕는 데 목적이 있다. 단순한 급식 지원을 넘어 지역사회 협력을 기반으로 안정적인 자립 여건을 조성하는 사업이다.

수성구는 자립준비청년을 위한 '청년밥심' 프로그램을 운영한다.[사진=수성구] 2026.03.05 yrk525@newspim.com

수성구는 사업의 원활한 추진을 위해 대구수성지역자활센터(이하 '센터')와 업무협약을 체결했다. 센터를 통해 반찬의 조리, 포장, 배달 등 전 과정에 대해 체계적인 지원을 받을 예정이다. 또한 수성구는 대상자 선정과 정기 모니터링을 통해 사업 전반을 관리할 계획이다.

김대권 수성구청장은 "자립준비청년들이 자립의 첫걸음을 내딛는 과정에서 겪는 어려움과 불안감을 덜어주기 위해 이번 프로그램을 마련했다"며, "식생활 지원을 넘어 청년들이 안정적으로 사회에 정착할 수 있도록 수성구만의 차별화된 세심한 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

수성구는 프로그램 추진 과정에서 만족도 조사와 평가를 실시하고 청년들의 의견을 적극 반영해 지속적으로 개선할 계획이다.

