'밤이 더 아름다운'...대전시, 우암사적공원 야간조명 점등식

5일 오후 7시 점등식 개최

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 5일 오후 7시 우암사적공원(동구 가양동 65) 일원에서 '우암사적공원 야간경관조명 점등식'을 개최한다.

1998년 4월 개장한 우암사적공원은 조선 중기의 대학자이자 정치가였던 우암 선생의 유적을 기반으로 조성되어 연중 많은 시민이 찾는 대전시의 대표적인 역사문화공원이다. 현재 문화관광해설사 배치, 전통공연 및 체험행사, 우암문화제 등 다양한 프로그램을 운영하고 있다.

우암사적공원 야간 전경. [사진=대전시] 2026.03.05 nn0416@newspim.com

이번 야간경관조명 조성 사업은 총사업비 5억여 원을 투입해 약 5만 3000㎡ 규모의 공원 전역에 발광 다이오드(LED)경관조명을 설치한 사업으로, 남간정사를 비롯한 주요 문화유산과 보행 동선, 수경 공간 등을 중심으로 조명을 배치해 야간에도 공간 구조와 건축 특성을 식별할 수 있도록 했다.

문화유산과 더불어 중점적으로 다루어진 공간은 덕포루 앞 연지(蓮池)로, 연지 주변 보행로와 수변 주위에 조명을 배치하여 수면 반사 효과를 의도함으로써 또 하나의 야간경관 포인트를 연출했다.

대전시는 지난달 9일부터 18일까지 10일간의 시범 운영과 방문객의 의견 수렴 등을 통해 미비점을 보완하였으며, 이번 점등식을 기점으로 본격적으로 경관조명을 운영한다. 점등 시간은 일몰 이후부터 동절기에는 오후 9시, 하절기에는 오후 10시까지 운영할 예정이다.

이장우 대전시장은 "유서 깊은 역사문화 공간이 야간 명소로도 자리매김하길 기대한다"며 "앞으로도 시민들이 일상에서 문화유산의 가치를 더욱 가까이 체감할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

