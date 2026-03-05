영덕군, '영해읍성·장터거리' 전국 최초 근현대문화유산 지구 지정 추진

[영해=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 영덕군이 영해읍성과 영해장터거리 일원을 전국 최초 '근현대 문화유산지구' 지정위한 본격적인 행정절차에 들어갔다.

5일 영덕군에 따르면 이번 사업은 2024년에 시행되는 '근현대 문화유산의 보전 및 활용에 관한 법률'에 따른 것으로, 등록 문화유산 집적지를 지구로 지정해 종합적인 보존·활용과 재정 지원이 이루어지는 국가 정책사업이다.

근현대 문화유산 지구로 지정되는 지역에는 최대 800억 원(국비 50%, 도비 25%, 군비 25%)에 달하는 대규모 사업비가 투입된다.

영덕군은 이를 통해 서문지와 영해읍성 일부 복원, 건축물 보존 등급에 따른 차등 지원과 매입 등 영해읍성과 영해장터거리 일원에 대한 실질적인 보존·활용 사업을 전개할 방침이다.

특히 주차장과 가로경관과 같은 하드웨어 조성, 해설사 운영과 주민 교육과 같은 소프트웨어 지원을 병행해 시설 조성 후 방치되는 기존 재생 사업의 한계를 극복하고 사업의 지속 가능성을 확보할 수 있게 된다.

영덕군은 올해 안에 시범 지구 지정을 위한 용역비 10억 원을 사전에 확보해 3월 용역 착수를 시작으로 지정 타당성 분석, 현장 조사, 주민의견 수렴, 문화유산위원회 심의에 대응하고 이를 바탕으로 9월 지정예고 및 최종고시를 끌어낸다는 계획이다.

김광열 영덕군수는 "영해읍성과 근대역사문화거리를 살아있는 역사·문화마을로 조성해 지역 소멸에 대응하고 지역 브랜드를 강화하는 핵심거점을 목표로 매진하고 있다"며 "올해 지구 지정을 통해 근대와 현대가 조화를 이루어 공존하는 전국적인 선도모델로 자리매김하겠다"고 말했다.

