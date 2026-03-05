경과원, '소부장 기업육성 지원사업' 참여기업 모집

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도와 경기도경제과학진흥원(이하 경과원)은 반도체, 이차전지 등 첨단 산업의 기술 자립을 지원하는 '2026년 소부장 기업육성 지원사업' 참여 기업을 모집한다고 5일 밝혔다.

이 사업은 기술 잠재력이 높은 도내 소재·부품·장비(이하 소부장) 기업을 발굴해 연구개발 성과가 실제 매출과 고용으로 이어지도록 돕는 프로그램으로 지난 2021년부터 시행됐다.

올해는 총 11억 원의 예산을 투입해 15개 내외 기업을 선정할 예정이다.

선정된 기업은 총 사업비의 70% 이내에서 최대 7,500만 원까지 사업화 자금을 지원받을 수 있다.

지원 대상은 경기도 내 본사를 둔 업력 3년 이상의 중소 제조기업이다.

소부장 분야 매출 비중 50% 이상, 기업부설연구소 운영 등의 기본 요건을 모두 충족해야 한다.

여기에 연구인력 2명 이상 확보, R&D 지출 비중 2% 이상 유지, 5천만 원 이상의 벤처투자 유치 중 한 가지 이상의 조건을 추가로 만족하면 신청 가능하다.

선정 기업은 ▲시제품 개발 ▲소프트웨어(SW) 라이선스 구매 ▲특허 등 지식재산권 획득 ▲제품 인증 ▲전문 컨설팅 ▲홍보물 제작 ▲국내외 전시회 참가 등 사업화 전 주기에 걸친 지원을 받을 수 있다.

지난해에는 22개 기업이 지원을 받아 매출 43억 원 증가, 신규 고용 71명 창출, 지식재산권 23건 확보 등의 성과를 냈다.

반도체 검사장비 전문기업 (주)브리지는 사업 참여를 통해 '프로브 카드 체크 시스템' 국산화에 성공했고, 외산 장비 의존도를 낮추며 전년 대비 약 27억 원의 매출 증가를 기록했다.

해당 사례는 기술 자립과 시장 확대를 동시에 이끈 대표 성과로 평가받았다.

경과원은 우수 성과 기업에 대한 사후 지원도 강화했다.

사업을 성공적으로 마친 기업에는 '경기도 소부장 선도기업' 지정서를 수여하고 3년간 전용 브랜드(BI) 사용 권한을 부여한다.

이를 통해 기업의 대외 신인도와 홍보 역량을 높이도록 돕는다.

향후에도 성과 우수 기업을 중심으로 후속 연계사업과 투자 유치 지원을 확대해 도내 소부장 산업 생태계를 체계적으로 육성할 계획이다.

한상대 스케일업본부장은 "소재·부품·장비 기술 자립은 선택이 아닌 필수 과제"라며 "도내 유망 기업들이 혁신 기술을 바탕으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 현장 중심의 지원을 이어가겠다"고 전했다.

신청은 오는 12일 오후 6시까지 경기도 공정R&D 과제관리시스템(pms.gbsa.or.kr)에서 온라인 접수하면 된다.

