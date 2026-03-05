정영두 예비후보, 후원회장에 김용 전 민주연구원 부원장…김해시장 재탈환 시동

낙동강 벨트 재탈환 전략 본격화

김해 전략선거구 총선·지선 연계

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 이재명 대통령의 최측근인 김용 전 민주연구원 부원장이 정영두 김해시장 예비후보의 후원회장을 맡았다.

핵심 친명(親明)계 인사의 합류로 민주당의 '낙동강 벨트' 재탈환 전략이 본격화됐다는 분석이 나온다.

정영두 김해시장 예비후보(왼쪽)와 후원회장을 맡은 김용 전 민주연구원 부원장[사진=김해시] 2026.03.05

정영두 예비후보 측은 5일 "김용 전 부원장이 정 후보를 지원하기 위해 후원회장을 맡았다"며 "김해시장 선거 승리를 위해 당내 역량을 결집하겠다"고 밝혔다. 김 전 부원장은 이재명 대통령이 과거 "제 분신과 같은 사람"이라 언급한 측근으로, 당내 전략 구상과 조직 관리의 실무 경험이 풍부한 인물이다.

정 예비후보 캠프는 이번 영입을 계기로 당내 결속을 강화하고 지역 민심 확대를 위한 기동력을 높이겠다는 구상이다. 김해는 지난 지방선거에서 국민의힘이 승리한 지역으로 민주당은 낙동강 벨트를 중심으로 여권의 지역 거점 회복에 주력하고 있다.

지역 정치권에서는 "중앙 핵심 인사의 전면 가세는 민주당이 김해를 전략선거구로 본다는 신호"라며 "총선·지선 연계 구도 속에서 명확한 세력 재편이 이뤄지고 있다"고 해석했다.

정영두 예비후보는 지난 3일 김해시선거관리위원회에 후원회 등록을 마치고 본격적인 모금 활동에 들어갔다.

