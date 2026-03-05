전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.05 (목)
KYD 디데이
중국 韓流中心

속보

더보기

【崔宪圭专栏】中国两会开幕：全球聚焦2026经济目标与"十五五"蓝图

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

纽斯频通讯社首尔3月5日电（记者 崔宪圭）可全方位观察中国经济与社会全貌的两会（全国人大和全国政协）于4日在北京帷幕。随着中国在技术和贸易供应链领域在全球地位日益提升，对两会的关注度也非同寻常。据悉，今年仅参与报道两会的外国记者就超过1000人。

两会最大看点在于5日国务院总理李强在全国人大开幕式上作的政府工作报告。这份文件将涵盖2026年国内生产总值（GDP）增长目标、研发及国防预算增幅等国家治理综合内容，也将释放两岸问题及对外政策，尤其是对美关系的信号。可以说，这份报告是观察中国社会全貌的重要窗口。

作为堪比定期国会的政治活动，两会通常会公布国家年度运营蓝图，但今年恰逢"第十五个五年规划"（2026-2030年）开局之年，将一并提出未来五年的国家愿景，因此更加引人注目。

中国强调，"十四五"规划期间（2021-2025年）已率先成为发展中国家中的技术领先国家。延续这一基调，在"十五五"规划期间，中国将结合全球供应链重组趋势，继续加强技术自主。

外界普遍预计，今年的经济增长目标将连续第四年维持在"5%左右"。在全球经济低迷背景下，中国自2023年以来连续三年实现5.2%、5.0%、5.0%的增长率，与目标基本一致。

尽管面临诸多变数，今年仍计划全力实现5%或4.8%左右的增长目标。此前，中国已在多次会议上决定，为促进内需将采取更加积极的财政和货币宽松政策。

为应对外部威胁，中国将比以往更加注重加强国防力量。"未雨绸缪，居安思危"是中国共产党的悠久传统。习近平主席强调加强国防的必要性时指出："战争的达摩克利斯之剑依然悬在人类头上。"

中国认为，强军是维护和平与国家安全的关键路径。近年来，中国国防预算每年增长7.2%，预计今年也将保持7.2%以上的增幅，重点发展基于人工智能（AI）的作战体系、无人机与机器人军团以及侦察与监视系统的升级。 

与往年相比，今年两会更受关注的焦点在于中国的全球战略，特别是作为G2国家的对外政策及对美释放的信息。美国对伊朗的军事打击，使中国社会普遍形成"力量才是和平基础"、"美国是难以信任的危险国家"的认知，这种氛围令人联想到毛泽东时代对美国高度警惕的时期。

针对美国空袭伊朗引发的战争及其给全球带来的不安，中国预计将在两会期间通过多种方式表达强烈批评。甚至有观点担忧，原定于3月底的特朗普访华行程可能受到影响。

中国《环球时报》在配合两会开幕的评论中指出美国是"新帝国主义"，呼吁世界共同对抗华盛顿的霸权行径。该报引用美国哥伦比亚大学学者的话称，"要么站队美国，要么拥有核武，否则就得接受领导人被杀、石油遭掠夺的命运"，以此抨击美国的新帝国主义行径。

资料图：中国北京人民大会堂。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

一位前来北京参加两会的江苏省学者表示，特朗普的霸权外交战略无异于无视国际法的暴力行为，在谈判过程中攻击对方国家在历史上前所未有。他还批评特朗普有关"友好接管古巴"的言论及对委内瑞拉总统马杜罗"抓捕"的表态，认为这反映出美国对主权国家的态度仿佛企业并购或更换CEO一般。

随着中国崛起为全球强国，不知从何时起，每年举行的两会已超越单纯的经济、社会等国内政治活动范畴，在围绕国际关系的中国对外政策和全球战略方面受到更大关注。不仅在经贸等领域，中国在国际社会上对众多国家开始展现出前所未有的大影响力。

两会前夕突发的美国对伊朗攻击，为中国提供了借两会舞台宣示自身为"国际秩序维护者"和"共同繁荣领导国"的契机。中国在今年两会上强调国际社会应团结维护多边主义秩序，反对以武力威胁主权国家、呼吁停止战争挑衅，并自我定位为和平的调解者。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"한국 유조선 7척 호르무즈에 갇혀" [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 중동 전쟁 여파로 국내 정유업계 원유 수송선 7척이 호르무즈 해협에 묶여 있는 것으로 파악됐다. 국회 외교통일위원회 여당 간사인 김영배 더불어민주당 의원은 5일 국회의원회관에서 열린 '중동 현황 및 대미 관세 협상 관련 현안 간담회'를 마치고 기자들을 만나 이같이 밝혔다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 한정애 더불어민주당 정책위의장이 5일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 중동 현안 관련 더불어민주당-재계 긴급 간담회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 의원은 "우리 기업 배 7척이 현재 호르무즈 해협에 묶여 있다고 한다"며 "1대가 큰 규모로 보면 200만 배럴 정도 싣고 있는데 이는 대한민국 전체 석유 하루 소비량이다. 그게 많게는 7척까지 묶여 있는 상황이라 대책이 필요하다는 기업들의 요구가 있었다"고 말했다. 구체적으로 "HD현대오일뱅크 배 2척, GS칼텍스 배 1척 등이 묶여 있는 상황"이라며 "회사 입장에서는 정부 비축분을 활용할 수 있는 방안이 있는지와 상황에 대해 계속 긴밀하게 협의했으면 좋겠다는 요청이 있었다"고 밝혔다. 김 의원은 "정부에서는 208일치 비축분이 있다고 하지만 이것이 아주 구체적인 현장의 요구와 맞물려 시나리오가 작성될 필요가 있다는 요구가 있었다"고 "또 가스, LNG의 경우에는 보관이 잘 안 되는 특성이 있기 때문에 다변화가 점검될 필요가 있다는 제안도 있었다"고 말했다. 이어 "현재는 가스 수요가 피크인 겨울이 지나 봄으로 들어가는 시기여서 국내적으로는 민간 수요 부분이 어느 정도 적어질 것으로 생각이 돼서 그나마 다행이다"고 덧붙였다.  jeongwon1026@newspim.com 2026-03-05 09:55
사진
미 잠수함, 이란 구축함 격침 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 피트 헤그세스 미국 국방장관은 4일(현지시간) 미 해군 잠수함이 인도양 스리랑카 인근 해역에서 이란 해군 구축함을 어뢰로 격침했다고 밝혔다. 승조원 180명 가운데 수십 명이 실종된 것으로 알려으며, 스리랑카 당국은 현재까지 30여 명을 구조했다고 전했다. 헤그세스 장관은 이날 워싱턴 국방부 청사에서 연 브리핑에서 "미 해군 잠수함이 인도양에서 이란 해군 군함을 어뢰로 공격해 침몰시켰다"며 "이번 작전은 대(對)이란 군사 작전 확대의 일환"이라고 말했다. 그는 "이란 군함은 국제 수역에 있어 안전할 것이라 생각했겠지만, 대신 어뢰에 맞아 침몰했다"며 "2차 세계대전 이후 어뢰로 적함을 침몰시킨 첫 사례"라고 말했다. 헤그세스 장관은 이어 "미국은 결정적이고 파괴적이며 자비 없이 승리하고 있다"고 주장했다. 뉴욕타임스(NYT)는 스리랑카 정부가 침몰한 선박이 이란 해군 구축함 아이리스 데나호(IRIS Dena)라고 밝혔다고 보도했다. 비지타 헤라트 스리랑카 외무장관은 국회 보고에서 "아이리스 데나호는 스리랑카 영해 밖 남부 갈레(Galle) 인근 인도양 해역을 항해하던 중, 현지시간 오전 5시 8분 조난 신호를 보냈다"고 밝혔다. 헤라트 장관은 스리랑카 해군과 공군이 조난 신호를 접수한 뒤 함정과 항공기를 급파해 구조 작업을 벌였다고 했다. 그는 "중상을 입은 승조원 32명을 구조해 남부 해안 도시 갈레의 카라피티야 병원으로 이송했다"고 덧붙였다. 스리랑카 해군 대변인 부디카 삼파트 대위는 기자회견에서 "선체는 아직 보지 못했지만, 사고 해역에서 기름띠와 구명정을 확인했고, 주변 해역에서 떠다니는 시신도 발견됐다"고 말했다. 그는 "나머지 승조원들을 찾기 위한 해상·항공 수색 작업을 계속하고 있다"고 덧붙였다. 이번 사건은 스리랑카 영해 밖 공해상에서 발생했지만, 헤라트 장관은 "스리랑카는 국제 해상 수색 및 구조 협약의 서명국으로서 인도적 책임을 다하기 위해 개입했다"고 설명했다. 아이리스 데나호는 이란 해군이 운용하는 주요 구축함 가운데 하나로, 현지 매체와 스리랑카 당국은 이 군함에 약 180명의 승조원이 승선해 있었다고 전했다. 이 선박은 지난달 인도에서 열린 국제 해군 합동훈련에 참가했던 것으로 알려졌다. 미국과 이스라엘은 지난 주말 이란의 군사·안보 기구를 겨냥한 공습과 미사일 공격을 시작한 이후, 이란의 해군 거점과 함정들을 잇따라 공격하고 있다. 인도양 스리랑카 인근 공해상에서까지 이란 해군 구축함이 격침되면서, 전쟁이 이란 주변 해역을 넘어 원양으로 확전되는 양상이라는 평가가 나온다. 미국 국방장관 피트 헤그세스가 2026년 3월 2일(현지시간) 워싱턴 D.C. 펜타곤에서 미국·이스라엘의 대 이란 간 군사작전과 관련해 브리핑을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-03-05 00:04

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동