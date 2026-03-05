【崔宪圭专栏】中国两会开幕：全球聚焦2026经济目标与"十五五"蓝图

纽斯频通讯社首尔3月5日电（记者 崔宪圭）可全方位观察中国经济与社会全貌的两会（全国人大和全国政协）于4日在北京帷幕。随着中国在技术和贸易供应链领域在全球地位日益提升，对两会的关注度也非同寻常。据悉，今年仅参与报道两会的外国记者就超过1000人。

两会最大看点在于5日国务院总理李强在全国人大开幕式上作的政府工作报告。这份文件将涵盖2026年国内生产总值（GDP）增长目标、研发及国防预算增幅等国家治理综合内容，也将释放两岸问题及对外政策，尤其是对美关系的信号。可以说，这份报告是观察中国社会全貌的重要窗口。

作为堪比定期国会的政治活动，两会通常会公布国家年度运营蓝图，但今年恰逢"第十五个五年规划"（2026-2030年）开局之年，将一并提出未来五年的国家愿景，因此更加引人注目。

中国强调，"十四五"规划期间（2021-2025年）已率先成为发展中国家中的技术领先国家。延续这一基调，在"十五五"规划期间，中国将结合全球供应链重组趋势，继续加强技术自主。

外界普遍预计，今年的经济增长目标将连续第四年维持在"5%左右"。在全球经济低迷背景下，中国自2023年以来连续三年实现5.2%、5.0%、5.0%的增长率，与目标基本一致。

尽管面临诸多变数，今年仍计划全力实现5%或4.8%左右的增长目标。此前，中国已在多次会议上决定，为促进内需将采取更加积极的财政和货币宽松政策。

为应对外部威胁，中国将比以往更加注重加强国防力量。"未雨绸缪，居安思危"是中国共产党的悠久传统。习近平主席强调加强国防的必要性时指出："战争的达摩克利斯之剑依然悬在人类头上。"

中国认为，强军是维护和平与国家安全的关键路径。近年来，中国国防预算每年增长7.2%，预计今年也将保持7.2%以上的增幅，重点发展基于人工智能（AI）的作战体系、无人机与机器人军团以及侦察与监视系统的升级。

与往年相比，今年两会更受关注的焦点在于中国的全球战略，特别是作为G2国家的对外政策及对美释放的信息。美国对伊朗的军事打击，使中国社会普遍形成"力量才是和平基础"、"美国是难以信任的危险国家"的认知，这种氛围令人联想到毛泽东时代对美国高度警惕的时期。

针对美国空袭伊朗引发的战争及其给全球带来的不安，中国预计将在两会期间通过多种方式表达强烈批评。甚至有观点担忧，原定于3月底的特朗普访华行程可能受到影响。

中国《环球时报》在配合两会开幕的评论中指出美国是"新帝国主义"，呼吁世界共同对抗华盛顿的霸权行径。该报引用美国哥伦比亚大学学者的话称，"要么站队美国，要么拥有核武，否则就得接受领导人被杀、石油遭掠夺的命运"，以此抨击美国的新帝国主义行径。

资料图：中国北京人民大会堂。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

一位前来北京参加两会的江苏省学者表示，特朗普的霸权外交战略无异于无视国际法的暴力行为，在谈判过程中攻击对方国家在历史上前所未有。他还批评特朗普有关"友好接管古巴"的言论及对委内瑞拉总统马杜罗"抓捕"的表态，认为这反映出美国对主权国家的态度仿佛企业并购或更换CEO一般。

随着中国崛起为全球强国，不知从何时起，每年举行的两会已超越单纯的经济、社会等国内政治活动范畴，在围绕国际关系的中国对外政策和全球战略方面受到更大关注。不仅在经贸等领域，中国在国际社会上对众多国家开始展现出前所未有的大影响力。

两会前夕突发的美国对伊朗攻击，为中国提供了借两会舞台宣示自身为"国际秩序维护者"和"共同繁荣领导国"的契机。中国在今年两会上强调国际社会应团结维护多边主义秩序，反对以武力威胁主权国家、呼吁停止战争挑衅，并自我定位为和平的调解者。（完）

