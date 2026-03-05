부산시, 세계디자인수도 브랜드 홍보 '큐알 담벼락전시관' 조성

큐알 이벤트 정책 체험과 공유 유도

도시 브랜드와 시민 참여 증대 기대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 시민 참여를 확대하고 '2028 세계디자인수도(WDC) 부산'의 도시브랜드 인지도를 높이기 위한 현장형 홍보전에 나섰다.

시는 수영만요트경기장 가설울타리(총 830m)를 활용해 '세계디자인수도(WDC) 등 시정 주요정책 홍보 디자인 전시물'을 설치하고, '정책 참여형 큐알(QR) 이벤트'를 동시에 진행한다고 5일 밝혔다.

디자인 QR 담벼락 전시관[사진=부산시] 2026.03.05

이번 사업은 공사장 가림막을 단순 차단용이 아닌 '열린 도시 소통 공간'으로 전환해 시민이 현장에서 정책과 도시 비전을 직관적으로 체험할 수 있도록 기획됐다.

시민은 현장에 설치된 큐알코드를 통해 정책 홍보영상, 문화포털, 생활체육, 도시비전 등 콘텐츠를 접하고, 이를 사회관계망(SNS)으로 공유하는 구조다.

전시 디자인은 타이틀 4종, 정책 홍보 큐알 12종, 요트경기장 조감도 6종, 디자인 주제 픽토그램 22종으로 구성됐다. '재밌는·유쾌한·폼나는 디자인 도시 부산(BUSAN)'이라는 핵심 메시지를 시각화했으며, 정책별 큐알코드를 구분해 시민이 관심 분야를 선택·참여할 수 있도록 했다.

시는 이번 전시와 연계해 공식 인스타그램에서 '큐알 정책 매칭 이벤트'를 운영한다. 인스타그램 네이버폼을 통해 '디자인으로 읽는 부산 정책' 페이지로 이동하면, 큐알 디자인이 상징하는 정책을 맞히는 퀴즈에 참여할 수 있다. 이벤트는 이날부터 오는 12일까지 진행되며, 추첨을 통해 참여자에게 소정의 경품을 제공한다.

시는 '디자인 큐알 담벼락전시관'을 통해 ▲세계디자인수도 부산의 창의·혁신 이미지 강화 ▲시정 정책 접근성 향상 ▲SNS 확산을 통한 자연스러운 홍보 ▲공사현장의 도시브랜드 자산화 ▲시민 참여 확대 등의 효과를 기대하고 있다.

문정주 미래디자인본부장은 "가설울타리를 활용한 이번 디자인 홍보와 큐알 이벤트는 세계디자인수도 부산의 가치를 시민이 직접 체감하는 현장형 소통 모델"이라며 "정책을 보는 것을 넘어 시민이 즐겁게 참여하고 공유하는 도시브랜드 기반을 마련하겠다"고 말했다.

한편 시는 '디자인 이즈 러브(Design is LOVE)' 시민참여 캠페인을 추진하며 WDC 부산에 대한 공감대 확산을 이어가고 있다. 최근 실시한 인지도 조사(2025명 참여) 결과, 응답자의 81%가 WDC 부산을 알고 있는 것으로 나타났다.

