부산시, 잉글리시 웨이브스 2단계 교재 개발 완료 배포

지역 명소 활용 아동중심 학습
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 어린이 영어교재 '잉글리시 웨이브스' 2단계 개발을 완료하고 배포에 나선다고 5일 밝혔다.
1단계 성공을 바탕으로 디지털 콘텐츠와 학부모 가이드를 확대 제작해 가정 연계 학습을 강화했다. 유치부 '부기 스테이션'과 초등 저학년 '루 스테이션'으로 나뉘어 스토리북·워크북 각 8권 등 총 32권을 제공한다.
부산 명소 10곳을 배경으로 활용해 광안리해수욕장, 감천문화마을 등 지역 자부심을 키웠다. 미국 콜럼버스 주립대 TESOL 교수 등 전문가 감수를 거쳐 아동중심 학습법을 적용했다.
시는 누리집과 들락날락 플랫폼으로 E북·음원·애니메이션을 무료 공개하고 학부모 특강과 키즈방송으로 활용을 확산한다. 들락날락 등 거점에 교재를 보급하고 교육청·보육 현장 연계로 현장 교육 기반을 넓힌다.
박형준 시장은 "1단계 높은 만족도를 반영해 눈높이 맞춘 2단계 교재를 보완했다"며 "가정에서도 즐거운 영어 학습이 이뤄지도록 프로그램을 확대해 영어 걱정 없는 도시를 만들겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com