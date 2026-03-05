纽斯频分析：特朗普对伊动武却对朝示好 "双标"背后的现实主义逻辑

纽斯频通讯社首尔3月5日电 美国总统特朗普对伊朗采取军事行动的战略目标尚不明确。但其中一项明确的攻击理由是，绝不容忍"拥有核武器的伊朗"。

资料图：朝鲜国务委员会委员长金正恩（左）与美国总统特朗普在新加坡举行会谈。【图片=路透社/纽斯频通讯社】

伊朗尚未公开将拥有核武器作为目标。尽管如此，美国认为伊朗的核活动旨在实现核武装，并选择军事行动作为阻断手段。特朗普一方面动用武力阻止仍停留在"潜在水平"的伊朗核计划，另一方面却对已经将核武器实战部署、直接针对美国的朝鲜领导人金正恩强调个人友谊并公开表达对话意愿，呈现出截然相反的态度。

对伊朗动用武力、对朝鲜主张对话，特朗普的态度显然是双重标准和矛盾的。然而，从基于力量逻辑的现实和"可交易性"的角度来看，特朗普自有其逻辑。可以说，"特朗普式现实主义"在发挥作用，即对已拥有核威慑力、背后有中国和俄罗斯的朝鲜，与对尚未具备核能力、没有庇护国的伊朗，采取不同处理方式。

朝鲜拥有核弹头和远程投射手段，在国际社会已被视为既定事实。而伊朗则远未达到这一阶段。在特朗普看来，与已拥有核武器的朝鲜正面冲突是危险的，但伊朗则是可用军事力量压制的对手。

朝鲜与俄罗斯保持军事同盟关系，并与中国维持友好交往，这点也与伊朗不同。美国若与朝鲜全面开战，极有可能升级为美中俄冲突；而伊朗则没有拥有核武器的庇护国。

朝鲜与伊朗的另一区别在于"是否可交易"，这对特朗普至关重要。特朗普一直强调与金正恩的私人交情，称其为"可以达成交易的对象"。相反，他将伊朗最高领导层定性为无法妥协的对象，并一直强调公开更迭政权的必要性。

特朗普攻击伊朗，似乎将同时向朝鲜传递两个相反的信号："没有核武器就会像伊朗一样遭殃"以及"与美方交易得当则有对话可能"。这意味着短期内可能加剧朝美紧张与不信任，但中长期可能打开非常有限且附带条件的对话大门。

伊朗局势将极大强化朝鲜对核导的执着与意志。金正恩"决不能弃核"的信念很可能进一步强化。但朝鲜也可能判断，与美国全面谈判或完全对抗均存在风险。

美国在与伊朗进行核谈判之际发起突袭军事行动，似乎将加剧朝鲜对与美谈判诚意的怀疑。同时，朝鲜目睹伊朗最高领导人遭斩首、大规模设施被毁，也确认了与美国正面冲突或过度挑衅可能危及体制。

在此情况下，摆在朝鲜面前的选项不多。最有可能是"在保持核威慑力的同时，在一定水平上与美方管理关系"。

随着伊朗局势的进一步恶化，朝鲜对美不信任已极度加深，"完全无核化谈判"这类高层次的朝美协议可能性事实上已消失。但也可能产生一种悖论性局面，对话与妥协的可能性反而增大。因为朝美对话更有可能被用于维持现状而非解决核问题。

金正恩已发出信号，若承认其核地位并放弃敌对政策，可与美国共存。美国官方仍坚持"完全无核化"目标，但在奉行双重标准的交易型特朗普式现实主义中，这一立场随时可能改变。

若特朗普接受朝鲜提议做出现实选择，朝美对话可能开启，但无核化将渐行渐远。朝美对话可能转变为以承认朝鲜现有核能力为前提、用于危机管理与防止冲突的手段——这种结构性变化的可能性难以排除。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社