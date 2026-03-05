단양 온달관광지, 충북 유일 강소형 관광지 선정

역사문화 자원과 자연경관 결합, 경쟁력 입증

전문 컨설팅과 콘텐츠로 현대 관광 명소 도약

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =온달장군과 평강공주의 전설이 깃든 충북 단양군의 온달관광지가 새로운 관광 거점으로 변신을 준비한다.

5일 단양군에 따르면 대표 역사문화 관광지인 온달관광지는 한국관광공사가 주관하는 '2026년 세종·충북 강소형 잠재관광지 발굴·육성사업' 공모에서 충북도내 유일한 대상지로 선정됐다.

단양 온달관광지.[사진=단양군] 2026.03.05 choys2299@newspim.com

강소형 잠재관광지 육성사업은 현재 인지도는 다소 낮지만 성장 잠재력이 높은 관광지를 발굴해 한국관광공사와 지방자치단체가 함께 집중 육성하는 프로젝트다. 전문적인 관광 컨설팅과 홍보 마케팅, 관광 콘텐츠 개발 등을 통해 해당 관광지를 경쟁력 있는 관광 명소로 키우는 것이 핵심이다.

이번 선정으로 온달관광지는 한국관광공사로부터 전문 컨설팅을 비롯해 온·오프라인 홍보 마케팅과 관광 콘텐츠 제작, 연계 관광상품 개발, 관광 인프라 개선 등 관광객 유입 확대를 위한 다양한 지원을 받게 된다.

온달관광지는 고구려 명장 온달장군과 평강공주의 설화가 전해 내려오는 역사문화 관광지로 드라마 촬영 세트장과 온달동굴, 온달산성 등 풍부한 역사 자원과 수려한 자연경관을 동시에 갖춘 곳이다.

특히 탄탄한 역사 스토리와 자연 관광 자원이 결합된 점이 높은 평가를 받으며 이번 공모에서 경쟁력을 인정받았다. 군은 이번 사업을 계기로 기존의 정적인 관람 중심 관광에서 벗어나 MZ세대를 겨냥한 체험형 콘텐츠와 야간 관광 프로그램을 대폭 확대할 계획이다.

또한 한국관광공사 세종충북지사와의 협력을 통해 수도권 관광객은 물론 외국인 관광객까지 유치 범위를 넓히며 온달관광지를 단양 관광의 새로운 핵심 거점으로 육성한다는 전략이다.

군 관계자는 "온달관광지가 가진 독보적인 역사 서사와 자연경관을 바탕으로 이번 강소형 잠재관광지 선정을 발판 삼아 단양 관광의 새로운 성장 축으로 키워나가겠다"고 말했다.

