서울시교육청, '긴급교실안심SEM' 전면 확대…교실 위기 대응에 180명 투입

지원 기간 4주로 확대·최대 2일 내 인력 배정
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 교육활동 침해 위기 상황에 대응하기 위한 '긴급교실안심SEM' 사업을 2026학년도부터 전면 확대 운영한다고 5일 밝혔다.
반복되는 문제행동과 수업 방해, 교원 대상 폭언·폭행 등으로 교실 지원 필요성이 커지는 가운데, 전문 인력을 신속히 투입해 교실 안정과 학생 학습권을 함께 보호하겠다는 취지다.
서울시교육청은 현장 수요를 반영해 지난해 8월 '긴급교실안심SEM'을 신설해 운영해 왔다. 사업 신설 이후 총 393건을 지원했으며 현장 만족도는 98.6%다.
교사들은 "담임이 혼자 감당하지 않아도 된다는 점에서 안도감을 느꼈다", "전문 인력 지원으로 수업과 학급 운영에 집중할 수 있었다" 등의 반응을 보였다. 간편한 신청 절차와 신속한 인력 매칭 역시 현장에서 긍정적인 반응을 얻었다.
이 같은 성과를 바탕으로 서울시교육청은 2026학년도 관련 예산을 2025년 3억 1500만원에서 8억 3160만원으로 대폭 늘렸다. 이에 따라 지원 규모도 기존보다 약 2.6배 확대된다.
2026학년도 '긴급교실안심SEM'은 전직 교원, 상담사, 청소년복지사 등 총 180명의 전문 인력으로 꾸려진다. 학교 기본 지원 기간은 기존 2주에서 4주로 늘어나며 주 15시간 이내 지원을 원칙으로 하되 사안의 긴급성과 특성에 따라 탄력적으로 운영할 방침이다.
지원이 필요한 학교는 교육지원청 서울SEM119 교육활동보호긴급지원팀과 사전 상담 후 신청할 수 있다. 서울시교육청은 최대 2일 이내 인력 배정을 원칙으로 신속 대응 체계를 가동할 계획이다.
정근식 서울시교육감은 "교원이 위기 상황을 혼자 감당하지 않도록 초기 대응 체계를 더욱 촘촘히 강화하겠다"며 "교실의 안정과 학생의 학습권을 함께 보호하는 실질적인 지원을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
jane94@newspim.com