'브리저튼' 하예린 "'현실 커플' 바람? 캐릭터가 사랑받았다는 증거"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 하예린이 넷플릭스 시리즈 브리저튼 합류 과정부터 캐릭터 해석, 그리고 글로벌 흥행을 마주한 솔직한 심경을 털어놨다.

하예린은 4일 서울 중구에 위치한 커뮤니티하우스 마실에서 열린 기자간담회에서 "많이 긴장되고 설렌다"는 말로 말문을 열었다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 하예린. [사진=넷플릭스] 2026.03.04 moonddo00@newspim.com

하예린은 극 중 자신이 연기한 '소피 백'에 대해 "위트 있고 지능이 뛰어난 하녀다. 겉으로는 강해 보이지만 내면은 연약한 인물"이라며 "입체적인 면이 많아 연기하는 과정이 무척 재미있었다"고 설명했다.

이번 시즌의 중심 서사인 소피와 베네딕트의 이야기에 대해서는 "신분의 벽을 뛰어넘는 러브스토리"라며 "보편적인 감정에 집중한 이야기가 전 세계 시청자들에게 닿은 것 같다"고 말했다.

'브리저튼'은 공개 후 국내에서 시청 차트 1위에 오르며 큰 화제를 모았다. 하예린은 "외국 작품이 차트 1위까지 오르는 것이 쉽지 않은데, 그 사실이 믿기지 않았다. 감사한 마음이 컸다"고 말했다.

또 "1위라는 말이 손에 잡히지 않고, 한동안은 나와는 분리된 일처럼 느껴졌다"고 솔직한 소회를 밝혔다.

하예린은 작품에 합류하게 된 과정을 묻는 질문에 해외 오디션 시스템의 현실을 전했다. 그는 "해외에서는 셀프 테이프 오디션이 일반적"이라며 "롯데마트에서 장을 보고 있는데 에이전트에게서 전화가 와 24시간 안에 장면 두 개를 찍어 보내달라는 요청을 받았다"고 말했다.

이어 "하루 만에 외워 촬영해 보냈고, 아무 생각 없이 제출했다. 솔직히 될 거라고는 전혀 생각하지 않았다"고 덧붙였다. 이후 감독과 캐스팅 디렉터와의 화상 미팅, 상대역인 루크 톰슨과의 줌 오디션을 거쳐 캐스팅이 확정됐다.

하예린은 "강남에서 어머니와 브런치를 먹고 있던 중 소피 역을 맡게 됐다는 연락을 받았다"며 "어머니가 그 자리에서 눈물을 흘리셨다"고 당시를 떠올렸다.

"연기가 잘 흐르고 있다는 느낌은 있었지만, 나보다 더 잘하는 배우가 많을 거라는 생각도 들었다"는 하예린은 "결과보다는 최선을 다하자는 마음으로 임했다"고 말했다. 그러면서 "루크가 '처음부터 소피라고 생각했다'고 말해줬다"며 웃었다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 하예린. [사진=넷플릭스] 2026.03.04 moonddo00@newspim.com

향후 시즌 출연 가능성에 대해서는 "브리저튼 세계관에서 가족으로 편입되면 이후 시즌에서도 자연스럽게 등장하게 된다"며 "다음 시즌에서도 볼 수 있을 것"이라고 밝혔다.

루크 톰슨과의 케미스트리에 대해서는 "억지로 만들어야겠다는 생각은 하지 않았다"며 "촬영을 시간 순서대로 진행해 서로를 알아가며 감정선을 자연스럽게 따라갈 수 있었다"고 설명했다. 하예린은 "3회 주요 장면을 비교적 이르게 촬영했는데, 그때 서로를 많이 알게 됐다"며 "인간적으로도 존경하는 배우이고, 그런 관계성이 화면에 담긴 것 같다"고 말했다.

소피의 서사를 어떻게 구축했는지에 대해서는 "19세기라는 시대적 설정은 있지만, 이 작품의 중심은 결국 사랑과 인간의 감정"이라며 "진실한 감정을 어떻게 표현할 것인가에 더 집중했다"고 밝혔다.

또 "시대적 배경을 오늘날의 시선으로 재해석할 수 있는 작품이다. 시청자들이 각자의 사랑과 환상을 투영해 볼 수 있는 이야기라고 생각한다"고 덧붙였다.

노출 장면에 대한 부담도 숨기지 않았다. 하예린은 "여성의 몸을 평가하고 판단해도 된다는 시선이 여전히 존재한다고 느낀다"며 "한국 사회는 특히 미의 기준이 엄격한 편"이라고 말했다.

이어 "코디네이터와 함께 장면을 하나의 안무처럼 설계했다"며 "배우와 스태프 모두가 안전하다고 느낄 수 있는 환경이었기에 최선의 퍼포먼스를 낼 수 있었다"고 강조했다.

원작에서는 Beckett이라는 성으로 나오지만 극 중에서는 '백'으로 변한 것에 대해서는 "한국 성 중 'ㅂ'으로 시작하는 것을 고민하다 '백'이 떠올랐다고 들었다"며 "한국 배우로서 정체성에 맞는 성을 쓰게 해준 점이 고마웠다"고 말했다.

영어 이름을 따로 쓰지 않는 이유에 대해서도 "어릴 때부터 '예린 하'로 불려왔다"며 "다른 영어 이름을 붙이지 않은 부모님께 오히려 감사하다. 한국인의 정체성을 자연스럽게 보여주는 것 같아 좋다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 하예린. [사진=넷플릭스] 2026.03.04 moonddo00@newspim.com

하예린은 '현실에서도 사귀길 바란다'는 팬 반응에 대해 "베네딕트와 소피라는 인물을 사랑해 주신 마음의 표현이라 생각한다"며 "루크에게는 친구로서 고마운 마음이 크다. 그렇게 보였다면 연기가 성공적이었다는 뜻 같아 감사하다"고 말했다.

이번 시즌을 '신데렐라 이야기'로만 보지 않았다는 점도 강조했다. 하예린은 "1화를 제외하면 오히려 소피가 어린 시절 겪은 트라우마에 더 집중했다"며 "영국 발음, 무용, 역사 공부도 중요했지만, 인물과 나 사이의 공통된 감정을 찾는 데 가장 많은 시간을 썼다"고 밝혔다.

현장에서 동료 배우들과의 관계에 대해서는 "하나, 클로디아와 많이 가까워졌다"며 "힘들 때 전화할 수 있었던 사람들이었다"고 말했다.

끝으로 하예린은 "동양을 대표하는 배우가 되고 싶다. 아직은 시작점에 있다고 생각한다"며 "가면 증후군도 많이 겪고 있고, 운이 언제까지 갈지 두렵기도 하다"고 털어놨다. 그러면서 "이 자리에 설 수 있다는 것 자체가 책임이라고 느낀다. 가볍게 여기지 않는다"며 "변화를 이끄는 역할을 맡을 수 있다는 사실이 기쁘고, 이번 작업을 통해 주연으로서의 리더십과 책임감을 배웠다"고 강조했다.

moonddo00@newspim.com