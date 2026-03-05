전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.05 (목)
KYD 디데이
문화·연예 드라마·예능

속보

더보기

'브리저튼' 하예린 "'현실 커플' 바람? 캐릭터가 사랑받았다는 증거"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 하예린이 넷플릭스 시리즈 브리저튼 합류 과정부터 캐릭터 해석, 그리고 글로벌 흥행을 마주한 솔직한 심경을 털어놨다.

하예린은 4일 서울 중구에 위치한 커뮤니티하우스 마실에서 열린 기자간담회에서 "많이 긴장되고 설렌다"는 말로 말문을 열었다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 하예린. [사진=넷플릭스] 2026.03.04 moonddo00@newspim.com

하예린은 극 중 자신이 연기한 '소피 백'에 대해 "위트 있고 지능이 뛰어난 하녀다. 겉으로는 강해 보이지만 내면은 연약한 인물"이라며 "입체적인 면이 많아 연기하는 과정이 무척 재미있었다"고 설명했다.

이번 시즌의 중심 서사인 소피와 베네딕트의 이야기에 대해서는 "신분의 벽을 뛰어넘는 러브스토리"라며 "보편적인 감정에 집중한 이야기가 전 세계 시청자들에게 닿은 것 같다"고 말했다.

'브리저튼'은 공개 후 국내에서 시청 차트 1위에 오르며 큰 화제를 모았다. 하예린은 "외국 작품이 차트 1위까지 오르는 것이 쉽지 않은데, 그 사실이 믿기지 않았다. 감사한 마음이 컸다"고 말했다. 

또 "1위라는 말이 손에 잡히지 않고, 한동안은 나와는 분리된 일처럼 느껴졌다"고 솔직한 소회를 밝혔다.

하예린은 작품에 합류하게 된 과정을 묻는 질문에 해외 오디션 시스템의 현실을 전했다. 그는 "해외에서는 셀프 테이프 오디션이 일반적"이라며 "롯데마트에서 장을 보고 있는데 에이전트에게서 전화가 와 24시간 안에 장면 두 개를 찍어 보내달라는 요청을 받았다"고 말했다.

이어 "하루 만에 외워 촬영해 보냈고, 아무 생각 없이 제출했다. 솔직히 될 거라고는 전혀 생각하지 않았다"고 덧붙였다. 이후 감독과 캐스팅 디렉터와의 화상 미팅, 상대역인 루크 톰슨과의 줌 오디션을 거쳐 캐스팅이 확정됐다.

하예린은 "강남에서 어머니와 브런치를 먹고 있던 중 소피 역을 맡게 됐다는 연락을 받았다"며 "어머니가 그 자리에서 눈물을 흘리셨다"고 당시를 떠올렸다.

"연기가 잘 흐르고 있다는 느낌은 있었지만, 나보다 더 잘하는 배우가 많을 거라는 생각도 들었다"는 하예린은 "결과보다는 최선을 다하자는 마음으로 임했다"고 말했다. 그러면서 "루크가 '처음부터 소피라고 생각했다'고 말해줬다"며 웃었다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 하예린. [사진=넷플릭스] 2026.03.04 moonddo00@newspim.com

향후 시즌 출연 가능성에 대해서는 "브리저튼 세계관에서 가족으로 편입되면 이후 시즌에서도 자연스럽게 등장하게 된다"며 "다음 시즌에서도 볼 수 있을 것"이라고 밝혔다.

루크 톰슨과의 케미스트리에 대해서는 "억지로 만들어야겠다는 생각은 하지 않았다"며 "촬영을 시간 순서대로 진행해 서로를 알아가며 감정선을 자연스럽게 따라갈 수 있었다"고 설명했다. 하예린은 "3회 주요 장면을 비교적 이르게 촬영했는데, 그때 서로를 많이 알게 됐다"며 "인간적으로도 존경하는 배우이고, 그런 관계성이 화면에 담긴 것 같다"고 말했다.

소피의 서사를 어떻게 구축했는지에 대해서는 "19세기라는 시대적 설정은 있지만, 이 작품의 중심은 결국 사랑과 인간의 감정"이라며 "진실한 감정을 어떻게 표현할 것인가에 더 집중했다"고 밝혔다.

또 "시대적 배경을 오늘날의 시선으로 재해석할 수 있는 작품이다. 시청자들이 각자의 사랑과 환상을 투영해 볼 수 있는 이야기라고 생각한다"고 덧붙였다.

노출 장면에 대한 부담도 숨기지 않았다. 하예린은 "여성의 몸을 평가하고 판단해도 된다는 시선이 여전히 존재한다고 느낀다"며 "한국 사회는 특히 미의 기준이 엄격한 편"이라고 말했다.

이어 "코디네이터와 함께 장면을 하나의 안무처럼 설계했다"며 "배우와 스태프 모두가 안전하다고 느낄 수 있는 환경이었기에 최선의 퍼포먼스를 낼 수 있었다"고 강조했다.

원작에서는 Beckett이라는 성으로 나오지만 극 중에서는 '백'으로 변한 것에 대해서는 "한국 성 중 'ㅂ'으로 시작하는 것을 고민하다 '백'이 떠올랐다고 들었다"며 "한국 배우로서 정체성에 맞는 성을 쓰게 해준 점이 고마웠다"고 말했다.

영어 이름을 따로 쓰지 않는 이유에 대해서도 "어릴 때부터 '예린 하'로 불려왔다"며 "다른 영어 이름을 붙이지 않은 부모님께 오히려 감사하다. 한국인의 정체성을 자연스럽게 보여주는 것 같아 좋다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 하예린. [사진=넷플릭스] 2026.03.04 moonddo00@newspim.com

하예린은 '현실에서도 사귀길 바란다'는 팬 반응에 대해 "베네딕트와 소피라는 인물을 사랑해 주신 마음의 표현이라 생각한다"며 "루크에게는 친구로서 고마운 마음이 크다. 그렇게 보였다면 연기가 성공적이었다는 뜻 같아 감사하다"고 말했다.

이번 시즌을 '신데렐라 이야기'로만 보지 않았다는 점도 강조했다. 하예린은 "1화를 제외하면 오히려 소피가 어린 시절 겪은 트라우마에 더 집중했다"며 "영국 발음, 무용, 역사 공부도 중요했지만, 인물과 나 사이의 공통된 감정을 찾는 데 가장 많은 시간을 썼다"고 밝혔다.

현장에서 동료 배우들과의 관계에 대해서는 "하나, 클로디아와 많이 가까워졌다"며 "힘들 때 전화할 수 있었던 사람들이었다"고 말했다.

끝으로 하예린은 "동양을 대표하는 배우가 되고 싶다. 아직은 시작점에 있다고 생각한다"며 "가면 증후군도 많이 겪고 있고, 운이 언제까지 갈지 두렵기도 하다"고 털어놨다. 그러면서 "이 자리에 설 수 있다는 것 자체가 책임이라고 느낀다. 가볍게 여기지 않는다"며 "변화를 이끄는 역할을 맡을 수 있다는 사실이 기쁘고, 이번 작업을 통해 주연으로서의 리더십과 책임감을 배웠다"고 강조했다.

moonddo00@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"한국 유조선 7척 호르무즈에 갇혀" [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 중동 전쟁 여파로 국내 정유업계 원유 수송선 7척이 호르무즈 해협에 묶여 있는 것으로 파악됐다. 국회 외교통일위원회 여당 간사인 김영배 더불어민주당 의원은 5일 국회의원회관에서 열린 '중동 현황 및 대미 관세 협상 관련 현안 간담회'를 마치고 기자들을 만나 이같이 밝혔다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 한정애 더불어민주당 정책위의장이 5일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 중동 현안 관련 더불어민주당-재계 긴급 간담회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 의원은 "우리 기업 배 7척이 현재 호르무즈 해협에 묶여 있다고 한다"며 "1대가 큰 규모로 보면 200만 배럴 정도 싣고 있는데 이는 대한민국 전체 석유 하루 소비량이다. 그게 많게는 7척까지 묶여 있는 상황이라 대책이 필요하다는 기업들의 요구가 있었다"고 말했다. 구체적으로 "HD현대오일뱅크 배 2척, GS칼텍스 배 1척 등이 묶여 있는 상황"이라며 "회사 입장에서는 정부 비축분을 활용할 수 있는 방안이 있는지와 상황에 대해 계속 긴밀하게 협의했으면 좋겠다는 요청이 있었다"고 밝혔다. 김 의원은 "정부에서는 208일치 비축분이 있다고 하지만 이것이 아주 구체적인 현장의 요구와 맞물려 시나리오가 작성될 필요가 있다는 요구가 있었다"고 "또 가스, LNG의 경우에는 보관이 잘 안 되는 특성이 있기 때문에 다변화가 점검될 필요가 있다는 제안도 있었다"고 말했다. 이어 "현재는 가스 수요가 피크인 겨울이 지나 봄으로 들어가는 시기여서 국내적으로는 민간 수요 부분이 어느 정도 적어질 것으로 생각이 돼서 그나마 다행이다"고 덧붙였다.  jeongwon1026@newspim.com 2026-03-05 09:55
사진
미 잠수함, 이란 구축함 격침 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 피트 헤그세스 미국 국방장관은 4일(현지시간) 미 해군 잠수함이 인도양 스리랑카 인근 해역에서 이란 해군 구축함을 어뢰로 격침했다고 밝혔다. 승조원 180명 가운데 수십 명이 실종된 것으로 알려으며, 스리랑카 당국은 현재까지 30여 명을 구조했다고 전했다. 헤그세스 장관은 이날 워싱턴 국방부 청사에서 연 브리핑에서 "미 해군 잠수함이 인도양에서 이란 해군 군함을 어뢰로 공격해 침몰시켰다"며 "이번 작전은 대(對)이란 군사 작전 확대의 일환"이라고 말했다. 그는 "이란 군함은 국제 수역에 있어 안전할 것이라 생각했겠지만, 대신 어뢰에 맞아 침몰했다"며 "2차 세계대전 이후 어뢰로 적함을 침몰시킨 첫 사례"라고 말했다. 헤그세스 장관은 이어 "미국은 결정적이고 파괴적이며 자비 없이 승리하고 있다"고 주장했다. 뉴욕타임스(NYT)는 스리랑카 정부가 침몰한 선박이 이란 해군 구축함 아이리스 데나호(IRIS Dena)라고 밝혔다고 보도했다. 비지타 헤라트 스리랑카 외무장관은 국회 보고에서 "아이리스 데나호는 스리랑카 영해 밖 남부 갈레(Galle) 인근 인도양 해역을 항해하던 중, 현지시간 오전 5시 8분 조난 신호를 보냈다"고 밝혔다. 헤라트 장관은 스리랑카 해군과 공군이 조난 신호를 접수한 뒤 함정과 항공기를 급파해 구조 작업을 벌였다고 했다. 그는 "중상을 입은 승조원 32명을 구조해 남부 해안 도시 갈레의 카라피티야 병원으로 이송했다"고 덧붙였다. 스리랑카 해군 대변인 부디카 삼파트 대위는 기자회견에서 "선체는 아직 보지 못했지만, 사고 해역에서 기름띠와 구명정을 확인했고, 주변 해역에서 떠다니는 시신도 발견됐다"고 말했다. 그는 "나머지 승조원들을 찾기 위한 해상·항공 수색 작업을 계속하고 있다"고 덧붙였다. 이번 사건은 스리랑카 영해 밖 공해상에서 발생했지만, 헤라트 장관은 "스리랑카는 국제 해상 수색 및 구조 협약의 서명국으로서 인도적 책임을 다하기 위해 개입했다"고 설명했다. 아이리스 데나호는 이란 해군이 운용하는 주요 구축함 가운데 하나로, 현지 매체와 스리랑카 당국은 이 군함에 약 180명의 승조원이 승선해 있었다고 전했다. 이 선박은 지난달 인도에서 열린 국제 해군 합동훈련에 참가했던 것으로 알려졌다. 미국과 이스라엘은 지난 주말 이란의 군사·안보 기구를 겨냥한 공습과 미사일 공격을 시작한 이후, 이란의 해군 거점과 함정들을 잇따라 공격하고 있다. 인도양 스리랑카 인근 공해상에서까지 이란 해군 구축함이 격침되면서, 전쟁이 이란 주변 해역을 넘어 원양으로 확전되는 양상이라는 평가가 나온다. 미국 국방장관 피트 헤그세스가 2026년 3월 2일(현지시간) 워싱턴 D.C. 펜타곤에서 미국·이스라엘의 대 이란 간 군사작전과 관련해 브리핑을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-03-05 00:04

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동