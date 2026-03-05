[오늘날씨] 전국 흐리고 늦은 오후 눈·비...일교차 15도 이상

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 5일인 목요일은 전국이 대체로 흐린 가운데 늦은 오후부터 눈 또는 비가 내릴 전망이다. 일교차도 15도 이상 벌어진다.

기상청에 따르면 이날 늦은 오후부터 수도권과 강원내륙·산지, 충청권, 전라권에 비 또는 눈이 내리겠다.

겨울비. [사진=뉴스핌 DB]

비나 눈은 하루 뒤인 오는 6일 오후까지 이어질 전망이다. 예상 강수량은 서울·인천·경기북부 5㎜ 안팎, 경기남부 5~10㎜, 대전·세종·충남과 충북 5~10㎜, 광주·전남과 전북 5~15㎜다. 예상 적설량은 경기동부 1㎝ 안팎, 강원산지 3~8㎝, 강원내륙 1~3㎝다.

아침 최저기온은 -4~6도로 전망된다. ▲서울 2도 ▲인천 1도 ▲춘천 -2도 ▲강릉 3도 ▲대전 -1도 ▲대구 2도 ▲전주 1도 ▲광주 2도 ▲부산 6도 ▲제주 8도 ▲울릉도·독도 2도이다.

낮 최고기온은 9∼16도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 14도 ▲인천 10도 ▲춘천 13도 ▲강릉 11도 ▲대전 16도 ▲대구 16도 ▲전주 16도 ▲광주 16도 ▲부산 14도 ▲제주 15도 ▲울릉도·독도 8도다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다.

