韩国股市再遭重创 KOSPI盘中创历史最大跌幅

纽斯频通讯社首尔3月4日电 受中东局势升级影响，韩国股市继前一交易日暴跌后，4日再遭重创。韩国综合股价指数（KOSPI）盘中创历史最大跌幅，创业板指数（KOSDAQ）盘中也曾跌破1000点关口。

【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所4日数据，截至当天下午12时40分，KOSDAQ指数报994.54点，较前一交易日暴跌143.16点（12.58%）。

KOSPI指数也报5174.90点，较前一交易日暴跌617.01点（10.65%）。盘中一度跌幅达11%，下探至5059.45点，5000点关口岌岌可危，创历史最大跌幅。

当天早盘，KOSPI和KOSDAQ指数盘中跌幅均超过8%，导致两市同时触发熔断机制。

韩国交易所当天上午11时16分33秒起暂停KOSDAQ市场交易20分钟。随后于上午11时19分12秒在KOSPI市场也触发熔断，暂停交易20分钟。

KOSDAQ触发熔断时报1045.37点，较前一交易日下跌92.33点（8.11%）。KOSPI触发熔断时报5322.16点，较前一交易日下跌469.75点（8.11%）。

分析认为，当天KOSPI指数暴跌主要受美以空袭伊朗引发的"中东地缘政治不确定性"扩大影响。三星电子、SK海力士等半导体龙头股股价大幅下跌。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社