李대통령, 신동빈·정기선과 한-필 비즈니스 포럼…조선·원전 7건 MOU 체결

전기·전자·제조업, 에너지, 인프라 강화
필리핀 핵심광물, 韓 첨단산업 잠재력
[마닐라=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 4일(현지시간) 한국과 필리핀 기업들이 모인 한-필리핀 비즈니스 포럼에서 핵심광물, 조선·방산, 문화·소비재 분야의 실질적인 협력을 강화해야 한다는 의견을 피력했다.
청와대는 이 대통령이 이날 오전 필리핀 마닐라 콘래드 호텔에서 열린 포럼에 참석했다고 밝혔다. 이번 포럼은 이 대통령 취임 후 아세안 지역에서 열린 첫 비즈니스 포럼이다. 양국 정부와 기업인 250여 명이 참석했다.
한국 측은 신동빈 롯데 회장과 정기선 HD현대 회장, 이형희 SK 부회장, 김정수 삼양식품 부회장, 김원경 삼성전자 사장, 정대화 LG전자 사장 등 150여 명이다. 필리핀 측은 한스 시 SM Prime 회장, 케빈 앤드류 탄 알리안스 글로벌 그룹 사장, 데이비드 추아 케세이 퍼시픽 사장, 제프리 응 케세이랜드 사장 등 100여 명이다.
이 대통령은 축사를 통해 "필리핀은 16~19세기 '마닐라 갈레온' 무역을 통해 아시아, 아메리카, 유럽을 하나의 경제권으로 연결하는 글로벌 무역의 대동맥 역할을 해 왔다"고 높이 평가했다.
이 대통령은 "한국 기업이 수빅조선소에서 건조한 선박이 필리핀에서 만든 제품을 전 세계로 실어 나르며 제2의 마닐라 갈레온 무역을 만들어 가는 것처럼 양국 간 상호 보완적 경제협력이 더욱 강화되기를 기대한다"고 밝혔다.
마닐라 갈레온은 멕시코 아카폴코와 필리핀 마닐라 사이를 왕복한 무역선단을 말한다. 마닐라에 집결한 아시아 제품을 실은 배라는 인식과 필리핀산 활엽수를 활용해 주로 마닐라 조선소에서 건조돼 붙은 이름이다.
◆한수원-필 메랄코 '신규원전 협력' MOU 체결
이 대통령은 "새로운 협력의 중심 축에는 제조업과 에너지, 인프라 현대화 협력 강화가 있어야 한다"고도 했다.
특히 제조업 협력과 관련해 이 대통령은 "필리핀의 풍부한 핵심광물과 이러한 핵심광물을 활용하는 한국의 첨단산업은 협력 잠재력이 크다"며 "양국 협력 수요가 높은 조선과 전기·전자 분야에서 협력을 확대해 나가자"고 강조했다.
이 대통령은 "최근 어느 때보다 글로벌 통상 환경이 빠르게 변화하고 있다"며 "불확실성 속에서도 냉철한 분석과 깊은 통찰을 바탕으로 새로운 기회에 과감히 투자해 주길 바란다"고 당부했다.
비즈니스 포럼에서 양국 기업인들은 핵심광물과 조선·방산, 문화·소비재 관련 주제 발표를 통해 실질적인 협력 방안을 모색했다.
◆HD현대-필 테스다 '조선산업 기술발전 협력' MOU
이를 계기로 양국이 원자재 공급망 협력을 강화하고 한국 기업들은 필리핀 소비재 현지시장 진출과 수자원 인프라 투자를 더욱 확대할 것으로 기대된다.
이번 포럼을 계기로 조선과 원전, 식품, 의료기기 등 7건의 양해각서(MOU)가 양국 산업장관 임석 하에 체결됐다.
대표적으로 한국수력원자력과 수출입은행, 필리핀 전력회사 메랄코는 신규원전 협력 MOU를 체결했다. 앞으로 신규 원전 도입 관련 사업·재무 모델 공동 개발 분야에서 협력하기로 했다.
HD현대중공업과 필리핀 테스다(TESDA·기술교육·개발청)는 조선산업 기술 발전 협력 MOU를 맺었다. 이를 통해 숙련 조선인력 양성과 관련 인력 공급 확대에 속도가 붙을 것으로 보인다.
