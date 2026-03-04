경기도교육청, 제107회 전국동계체육대회 종합우승 23연패 달성

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청은 지난 2월 25일부터 28일까지 열린 '제107회 전국동계체육대회'에서 213개의 메달을 확보해 종합우승 23연패와 역대 최고 점수를 달성했다고 4일 밝혔다.
도교육청에 따르면 이번 대회는 강원특별자치도와 서울, 경북 지역에서 진행되었으며, 도내에서 479명의 학생 선수가 출전했다. 이들은 초등부 164명, 중등부 181명, 고등부 134명으로 구성되었다.
학생 선수들은 ▲빙상(스피드·쇼트트랙·피겨) ▲아이스하키 ▲스키(알파인·크로스컨트리·스노보드 등) ▲컬링 등 동계 주요 종목에 참가해 뛰어난 경기를 펼쳤다. 특히, 빙상 종목에서는 안정적인 실력을 발휘하며 대회에 긍정적인 영향을 미쳤다.
최종 성적은 금메달 74개, 은메달 71개, 동메달 68개로, 총 213개의 메달을 획득해 역대 최고 성과를 기록하며 경기도 학생 체육의 우수성을 강조했다.
도교육청 체육건강교육과의 김동권 과장은 "앞으로도 학생 선수의 안정적 훈련 여건을 만들고, 동계 스포츠 분야에서의 경쟁력 강화를 위한 체계적 지원을 확대하겠다"고 설명했다.
