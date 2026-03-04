무신사, 폴로 랄프로렌 '빅 재킷' 리미티드 에디션 국내 선발매

아시아 7개국 출시 앞서 무신사서 선공개
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 무신사는 아메리칸 헤리티지 라이프스타일 브랜드 폴로 랄프 로렌과 손잡고 브랜드의 뉴 코어 아이템인 빅 재킷 2종을 단독 선발매한다고 4일 밝혔다.
이번에 선보인 빅 재킷은 아이코닉한 폴로 빅 컬렉션의 최신 아이템으로, 폴로 랄프 로렌의 타임리스 상품인 베이포트 재킷을 1990년대 특유의 여유로운 오버사이즈 실루엣으로 모던하게 재해석한 것이 특징이다.
지난해 봄 시즌 첫 출시 당시 완판을 기록하며 브랜드의 새로운 클래식으로 자리 잡은 빅 재킷을 이번 시즌 무신사와 단독 개발한 스페셜 버전으로 선보인다.
리미티드 에디션으로 출시되는 빅 재킷은 그동안 선보인 적 없던 블랙 컬러와 데님 소재를 처음으로 적용해 소장 가치를 높였다. 오른쪽 주머니에 '폴로 랄프 로렌(Polo R.L.)' 자수를 추가해 리미티드 에디션만의 차별화된 디테일을 구현했으며, 왼쪽 가슴에는 브랜드의 상징인 시그니처 포니 로고를 자수로 새겨 클래식한 정체성을 유지했다.
이번 에디션은 이날 오전 11시부터 오는 15일 자정까지 무신사에서 가장 먼저 공개된다. 일본, 중국, 싱가포르, 말레이시아 등 아시아 7개 국가의 폴로 랄프 로렌 공식 홈페이지 출시 일정에 앞서 진행되는 선발매로 국내 고객들은 해당 컬렉션을 가장 먼저 경험할 수 있다.
무신사 관계자는 "브랜드 헤리티지를 현대적으로 재해석해 글로벌 시장에서 인기를 끌었던 빅 재킷을 무신사만의 에디션으로 다시 선보이게 돼 의미가 크다"라며 "미발매 소재와 단독 자수 디테일이 적용된 만큼 프리미엄 캐주얼을 선호하는 고객들로부터 높은 관심을 얻을 것으로 기대한다"라고 밝혔다.
