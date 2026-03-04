윤희숙, 서울시장 출마 선언..."낡은 정치로부터 서울 지킬 것"

부동산 '닥공 3종 세트'·창동 신산업 중심 육성 공약

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 윤희숙 전 국민의힘 의원이 4일 6·3 지방선거 서울시장 출마를 공식 선언하며 '경제시장'을 표방하고 부동산·도시경제·교통 혁신 공약을 제시했다.

윤 의원은 이날 오전 국회 소통관에서 출마선언을 통해 "대한민국의 심장인 서울을 지키고 다시 일으키는 싸움을 시작하려 한다"며 "낡은 정치로부터 서울을 지키고 정직한 변화를 말하는 '직진의 정치'로 서울을 살려내겠다"고 밝혔다.

윤희숙 전 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

그는 지난해 국민의힘 혁신위원장 활동 당시 계엄과 파면에 대한 당의 입장변화를 촉구하며 단호하게 절연을 주장했던 점을 상기시키며 "만약 당 지도부가 지금처럼 결단을 주저한다면, 결국 지방선거라는 심판대에서 국민의 선택으로 매듭지어질 것"이라고 강조했다.

윤 전 의원은 "지금 대한민국을 힘으로 짓누르며 나라의 기반을 송두리째 흔들고 있는 이재명 정부가 이번 지방선거로 서울마저 장악하게 된다면, 대한민국과 서울은 모두 돌이킬 수 없을 만큼 망가질 것"이라며 "서울이 끝없이 추락하는 것을 보고만 있을 수는 없다"고 말했다.

이어 "서민들은 서울 밖으로 끊임없이 밀려나고, 도시경제는 활력을 잃어간다"며 "청년은 미래가 두렵고, 소상공인은 현재가 고통이다. 이기는 도시에서 패배하는 도시가 돼버렸다"고 진단했다.

윤 의원은 핵심 공약으로 '부동산 닥공 3종 세트'를 제시했다. 먼저, '정비사업 점핑 프로젝트'로 용적률을 최고치까지 끌어올리고 '용적률 500%의 제4종 일반주거지역'을 중앙정부와 담판해 도입하겠다고 밝혔다. 이주비 재정융자로 이재명 정부 10·15대책의 부작용을 해소하겠다는 계획도 제시했다.

둘째로 관치행정을 끝내기 위해 '공공기여 주민투표제'를 즉시 도입해 공공기여 항목과 방식을 주민들이 직접 결정하게 하겠다고 약속했다. 그는 "취임과 동시에 수천 페이지에 달하는 조례와 지침을 전면 정비해 간소화하겠다"고 덧붙였다.

마지막으로 서울 도심의 비어있는 업무용·상업용 공간을 청년과 직장인들을 위한 직주근접 공간으로 개방하기 위해 파격적인 용도 전환 특례를 제공하겠다고 밝혔다.

도시경제 활성화를 위해서는 강북 창동을 신산업의 중심으로 육성하겠다는 계획을 제시했다. 윤 의원은 "서울 팬덤과 전·후방으로 연관된 산업 전체를 첨단기술과 연결한 생태계를 구축하고, 그 중심인 'K-컬처 넥서스(서울팬덤 코엑스)'를 창동에 건립하겠다"며 "나라 안팎의 돈과 사람이 강북 창동에 모이도록 하겠다"고 강조했다.

그는 "K-pop 공연이 펼쳐지고, K-food를 맛보고, 화장품과 피부미용서비스를 접하고, 굿즈를 사고, 게임을 즐기고 의료서비스를 상담하는 공간이 될 것"이라며 "공연기획사, 여행사, 연예기획사, 식품회사, 화장품 제조사, 콘텐츠와 소비재 유통사 등 관련 기업을 함께 입주시키겠다"고 말했다.

이를 뒷받침하기 위해 서울시 2청사를 창동에 건립하고, 현재 7개 청사에 산재돼있는 서울시 비효율을 청산하겠다는 계획도 내놨다. 윤 의원은 "도시혁신과 관련된 기능을 창동 2청사에 모으고 강북지역 재개발·재건축 지원을 포함해 서울혁신본부로서 역할을 할 것"이라고 밝혔다.

그는 또 서울지역 대학들의 공간 부족 문제를 해소하기 위해 대학 창업 공간의 용도와 높이 제한을 걷어내고, 서울 동북부 공대 벨트 중심에 '홍릉 AI 밸리'를 조성하겠다고 약속했다. 서울시는 혁신 제품의 첫 번째 구매자로서 도시 브랜드 가치, 도시행정, 소상공인 지원에 AI를 선제적으로 결합하고 초기 시장을 확실하게 열어주겠다는 계획도 제시했다.

교통 분야에서는 '서울 교통 3.0 시대'를 열겠다고 선언했다.

윤 의원은 "4호선 동대문역사문화공원역과 3호선 동대입구역을 불과 600미터의 짧은 연결 선로로 이으면, 도봉·노원·강북·성북의 150만 시민들이 환승 없이 강남권으로 갈 수 있는 '창동~수서'직통 시대가 열린다"며 "이것이 짧은 연결들만으로 도시철도망의 총체적 효율성을 끌어올리는 '서울 지하철 리셔플링'"이라고 설명했다.

그는 "22년 만에 버스 체계를 개편하여 교통 소외지역을 연결하고 중복노선을 정리하겠다"고 덧붙였다.

윤 의원은 "지금 서울이 필요로 하는 것은 격변하는 세계 경제 속에서 시장원리를 명확하게 이해하고, 구성원들의 창의성과 역동성을 살리며, 문제를 정확하게 짚고 해결하는 경제시장"이라며 "지금이야말로 변화에 끌려가는 것이 아니라 변화를 주도하는 리더로 선수를 교체할 때"라고 강조했다.

