강동길 해군총장, 12·3 계엄 개입 의혹에 '정직 1개월'

주성운 지작사령관도 수사 의뢰…"당시 1군단장으로 계엄작전 연루 의혹"
비상계엄 파장… 합참 핵심라인 '징계 연속'으로 번져
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 12·3 비상계엄에 연루됐다는 의혹으로 직무에서 배제됐던 강동길 해군참모총장(대장)이 정직 1개월의 징계를 받았다. 지난해 9월 3일 이재명 정부 출범 이후 첫 해군총장으로 취임한 지 6개월 만이다.
군 관계자들에 따르면, 국방부는 지난달 27일 징계심의위원회를 열고 강 총장에 대해 정직 1개월 처분을 의결했다. 강 총장은 비상계엄 당시 합동참모본부 군사지원본부장으로 근무하며 계엄사령부 구성 지원 과정에 관여한 혐의를 받아왔다.
국방부는 지난달 13일 강 총장을 직무에서 배제하며 "군사지원본부장은 합참 계엄과장 직속 라인으로, 당시 합참차장이 계엄사 구성 지원을 지시했을 때 해당 지시를 담당 과장에게 전달한 사실이 있어 징계를 의뢰했다"고 밝혔다. 이후 징계위가 사실관계를 검토한 뒤 정직 처분을 의결한 것으로 전해졌다.
국방부는 이와 별도로 주성운 육군지상작전사령관(대장)의 징계 여부도 검토 중이다. 주 사령관은 비상계엄 당시 제1군단장으로, 일부 부대의 계엄 작전 지원 지시 정황이 포착돼 지난달 12일 직무에서 배제되고 군 검찰 수사 대상에 올랐다.
군 당국은 이번 조치를 계엄령 사건과 관련된 '수뇌부 책임 정리' 차원으로 보고 있다. 국방부는 계엄사 구성 경위를 포함한 조직별 역할을 추가 조사하고 향후 합참의 계엄 대응 절차와 보고 체계를 재정비할 방침이다.
