중동발 주식사장 변동성 증가에 이억원 "금융시장 안정, 무엇보다 중요"

과도한 시장 변동성 시 100조원+α 시장안정 프로그램 운영
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 최근 중동 사태로 한국의 주식시장 불안이 커지고 있는 상황에서 금융위원회가 '긴급 금융시장 상황 점검회의'를 개최하고 금융 안정을 위해 적극적인 개입 의사를 천명했다.
금융위원회는 4일 오후 이억원 금융위원장 주재로 증선위 상임위원, 금융정책국장, 금감원과 금융시장 전문가들과 함께 현 상황을 점검했다. 참석자들은 금번 증시 변동성 확대 원인을 △중동 관련 지정학적 리스크 확대 △높은 상승세에 따른 차익 실현 수요 등이 복합적으로 작용했다고 진단했다.
금융시장 전문가들은 우리 기업의 실적과 자본시장 활성화 정책에 대한 기대감, 자본시장 자금 유입 등 상승 동력이 여전한만큼 증시의 추세적 하락 가능성이 낮다는 것에 의견을 같이 하고, 정부가 증시변동현황에 대해 실시간 모니터링 등 시장 상황을 예의주시하고 있고, 정책 대응 능력을 갖추고 있는 만큼 시장 참여자들이 과도한 불안보다 우리 경제와 금융시장에 대한 신뢰를 기반으로 한 합리적인 판단이 중요하다고 강조했다.
이억원 위원장은 주식시장 변동성이 확대되는 상황을 틈타 발생할 수 있는 시장 질서 교란 행위와 가짜뉴스 유포 등을 면밀히 감시하고, 적발시에는 무관용으로 엄단할 것을 지시하면서 "최근 중동 상황 관련해 금융시장 안정과 실물경제 영향 최소화가 무엇보다 중요하다"고 강조했다.
이 위원장은 관계기관들과 함께 시장 동향을 면밀히 모니터링하는 가운데 "과도한 시장 변동성이 발생하는 경우 현재 운영중인 100조원+α 시장안정프로그램을 적극적으로 운영할 것"을 지시했다.
아울러 "중동상황 피해 기업에 대해서는 산업은행, 기업은행, 신용보증기금이 운용하고 있는 13조3000억원 규모의 금융지원 프로그램을 통해 신규 자금을 지원하는 한편 기존 대출 및 보증에 대해서는 1년간 전액 만기 연장을 실시하는 등 기업들의 유동성 애로가 최소화할 수 있도록 원활한 지원체계를 구축해야 한다"고 강조했다.
또, 이 위원장은 산업은행, 기업은행, 신용보증기금 등에서 과거 유사 상황시와 같이 중동상황 피해 기업에 대한 신규 유동성 공급, 기존 대출·보증 만기 연장 등과 관련한 담당자 면책을 요청한 만큼 관련 규정에 따라 고의·중과실이 없는 경우 담당자 면책이 즉각 적용되도록 지시했다.
금융위원회는 금융시장이 안정될 때까지 '금융시장반'을 통해 관계기관과 함께 중동 지역 관련 상황을 긴밀히 공유하고, 24시간 모니터링 체제를 지속 운영해 나갈 계획이다.
