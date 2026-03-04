정부, 중동사태에 공급망 영향 긴급 점검…"필요시 비축유 방출"

중동 외 지역 원유 구매자금 지원 100% 확대
[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 재정경제부는 4일 중동 사태로 인한 국내외 공급망 영향을 점검하기 위해 관계기관 합동 점검회의를 개최했다고 밝혔다.
강기룡 재경부 차관보 주재로 열린 이날 회의에는 산업통산부·농식품부·해수부·국토부·방사청·수출입은행·대한무역투자진흥공사(KOTRA)·무역협회·대외경제정책연구원(KIEP) 등이 참석했다.
우선 에너지 분야에서는 호르무즈 해협을 둘러싼 지정학적 긴장이 고조되고 있지만, 현재까지 국내 수급과 관련해 특이동향은 없는 것으로 나타났다.
정부는 국제에너지기구(IEA) 기준 208일분의 비축유를 보유하고 있어 수급위기 대응 능력이 충분한 수준이라고 평가했다. 대부분의 소재·부품·장비 품목도 대체 수입선 확보 또는 국내 생산 전환이 가능해 중동 상황이 국내 수급에 미치는 영향은 제한적이라는 분석이다.
다만 납사(나프타)는 수입 납사 중 호르무즈 해협 경유 비중이 54%에 달해 상황이 장기화될 경우 수급 차질 우려가 제기됐다. 이에 정부는 수출 물량의 내수 전환 등 지원방안을 마련할 계획이다.
국제유가 변동성 확대에 대비해 중동 외 추가 물량 확보, 해외생산분 도입, 공동비축 우선구매권 행사 등 비상매뉴얼상 조치도 철저히 준비할 계획이다.
공급망안정화기금을 통해 원유 구매자금 및 긴급 운영자금 지원을 확대할 방침이다. 수출입은행 내 '공급망기금 비상대응반'을 가동해 북미·중남미 등 중동 외 지역으로부터의 원유 구매자금 지원 한도를 기존 90%에서 100%로 올리고, 국제유가 변동성으로 피해를 본 기업에 긴급 운영자금을 신속 지원할 계획이다. 또한 KOTRA 내 기업지원 헬프데스크를 통해 대체 수입처 발굴 등 맞춤형 지원도 추진한다.
강기룡 차관보는 "중동 지역의 불확실성이 지속되고 있는 만큼 관계부처와 긴밀히 협력해 주요 품목의 수급 상황을 지속 점검할 것"이라며 "우리 기업이 원활하게 대체 물량을 확보할 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않고, 국내 공급망이 안정적으로 유지될 수 있도록 선제적으로 대응할 것"이라고 말했다.
wideopen@newspim.com