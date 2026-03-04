외교부, 걸프 6개국 주한 대사단 면담…"중동 내 긴장 심각한 우려"

GCC가 먼저 요청...韓 정부 관심·지지 당부
외교부 "조속한 역내 평화·안정 회복 희망"
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 외교부는 4일 사우디아라비아·아랍에미리트(UAE)·쿠웨이트·카타르·오만·바레인 등 걸프협력이사회(GCC)에 속한 6개국 주한 대사단과의 면담을 통해 최근 중동 상황에 대한 의견을 교환했다고 밝혔다.
주한 GCC 외교단은 이날 면담에서 역내 안보 상황과 민간인·민간 인프라 공격에 대한 피해 현황을 설명하고, 이에 대한 한국의 관심과 지지를 요청했다고 외교부는 전했다.
이번 면담은 주한 GCC 외교단의 요청에 따라 이뤄진 것으로 알려졌다.
정광용 외교부 아프리카·중동국장은 역내 긴장이 급격히 고조되고 피해가 확산하는 상황에 대해 심각한 우려를 표명했다. 또 민간인과 민간 인프라 피해가 증가하고 있는 데 대해 유감을 표하고 이런 피해가 더 이상 발생하지 않기를 희망한다고 밝혔다.
정 국장은 "GCC 국가들이 중동 평화와 안정을 위해 외교적 노력을 기울여 온 것을 높이 평가하며 이번 사태가 세계 경제와 에너지 공급망·국제 운송에 미치는 부정적인 영향을 감안해 역내 평화와 안정이 조속히 회복되기를 바란다"고 밝혔다.
