디엑스앤브이엑스, R&D 인재 영입…합성신약·유전자 치료제 강화

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 디엑스앤브이엑스(Dx&Vx)는 연구개발(R&D) 경쟁력 강화를 위해 합성신약과 유전자 기반 치료제·백신 분야 전문가 2명을 영입했다고 4일 밝혔다.
이번에 합류한 배인환 박사(상무)는 중앙대학교에서 약학 박사 학위를 받은 저분자 화합물 기반 항암신약 개발 전문가다. 그는 한미약품 연구센터에서 합성신약 연구 조직 수석연구원(팀장)으로 근무하며 다수의 합성신약 프로젝트를 수행한 바 있다. 특히 한미약품이 글로벌 제약사에 기술수출한 합성신약 파이프라인 연구개발 과정에도 참여한 것으로 알려졌다.
회사 측은 배 박사의 합류로 신규 합성신약 파이프라인 발굴과 최적화 역량이 강화되고, 기술이전 및 공동연구 등 글로벌 협력 추진에도 속도가 붙을 것으로 기대하고 있다. 배 박사는 저분자 화합물과 펩타이드 기반 항암 신약 개발을 중심으로 회사의 신약 파이프라인 확대에 기여할 전망이다.
함께 영입된 박기석 박사(이사)는 포항공과대학교에서 이학박사 학위를 받은 뒤 제넥신에서 유전자 치료제와 백신 연구개발을 수행해 온 전문가다. 그는 공정·분석·생산(CMC)과 규제 대응 등 개발 후반 단계 역량을 축적했다.
디엑스앤브이엑스는 박 박사의 합류로 임상 진입과 기술이전, 개발 문서화, 생산 체계 구축 등 신약 개발 후반 단계의 실행력이 강화될 것으로 보고 있다. 또한 회사가 보유한 상온 초장기 보관 mRNA 플랫폼을 범용 핵산 안정화 플랫폼으로 확대 적용해 사업개발 기회를 넓힌다는 계획이다.
회사 관계자는 "신약 개발은 후보물질 발굴뿐 아니라 임상, 허가, 생산까지 이어지는 전주기 실행력이 중요하다"며 "이번 인재 영입을 통해 합성신약과 유전자 기반 치료제·백신 분야를 동시에 강화해 연구 성과와 글로벌 사업화를 가속화하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com