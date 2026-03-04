언어 장벽 낮춘 증평군, 무인민원발급기 다국어 서비스 시행

[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 증평군이 외국인 주민의 행정서비스 접근성을 높이기 위해 무인민원발급기의 다국어 서비스를 본격 도입했다.
군은 최근 지역 내 무인민원발급기에 외국어 사용자 인터페이스(UI) 지원 프로그램 설치를 완료하고 영어·중국어·일본어·베트남어·태국어 등 5개 국어 서비스를 제공하기 시작했다고 4일 밝혔다.
이번 서비스는 외국인 주민이 각종 민원서류를 보다 쉽고 정확하게 발급받을 수 있도록 개선한 것으로 지역 내 외국인 근로자와 다문화가정의 증가에 맞춘 행정 수요 대응 차원에서 추진됐다.
올해 2월 말 기준 증평군의 등록 외국인은 1465명에 달한다. 다국어 지원 무인민원발급기는 증평군청, 증평군립도서관, 증평읍사무소, 도안면사무소 등 5곳에 설치돼 있다.
군은 이번 시스템 도입으로 외국인 주민들이 시간과 장소에 구애받지 않고 민원서류를 손쉽게 발급받을 수 있는 환경이 조성됐다고 설명했다.
군 관계자는 "무인민원발급기 외국어 서비스로 외국인 주민들이 필요한 서류를 쉽고 편리하게 발급받을 수 있게 됐다"며 "앞으로도 외국인 주민이 불편 없이 행정서비스를 이용할 수 있도록 체감형 행정 구현에 노력하겠다"고 말했다.
