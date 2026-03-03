이세돌 9단, 10년 전 '알파고' 대국장서 AI와 만난다

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이세돌 9단이 2016년 알파고와 마주했던 바로 그 무대에서, 10년 만에 다시 AI와 마주 선다.
에이전틱 AI 스타트업 인핸스는 오는 9일 서울 광화문 포시즌스 호텔 서울 아라홀에서 이세돌 9단과 함께 글로벌 캠페인을 연다고 밝혔다. 아라홀은 2016년 3월 이세돌 9단과 구글 딥마인드의 AI 바둑 프로그램 알파고가 세기의 대국을 펼쳤던 바로 그 장소다. 이번 캠페인은 '알파고 쇼크' 이후 10년이 지난 시점에서 같은 공간에서 다시 AI와의 관계를 점검하는 상징적 이벤트다.
이번에는 단순한 인간 vs AI 승부가 아니다. 행사 메인 세션에서 이세돌 9단은 인핸스의 AI 에이전트와 직접 대화를 나누며 즉석에서 '미래의 바둑'을 구상한다. 인간의 발상과 의도를 언어로 설명하면 AI 에이전트가 이를 바탕으로 바둑 모델을 실시간으로 재구성한다. 이어 이세돌 9단이 그 모델과 실제 대국을 펼치는 방식이다.
인핸스는 이 과정을 통해 음성 명령만으로 기획·실행·생성·구동 전 과정을 처리하는 에이전틱 AI의 모습을 보여주겠다는 구상이다. 10년 전에는 인간이 이길 수 없는 벽과 마주하는 자리였다면 이번 광화문 재등판은 'AI와 함께 무엇을 새로 만들 수 있을까'를 보여주는 무대다.
2019년 프로 기사 은퇴를 선언한 뒤 이세돌 9단의 행보 역시 이번 이벤트와 자연스럽게 이어진다. 그는 현재 울산과학기술원(UNIST) 공과대학 기계공학과 특임교수로 AI와 바둑을 융합한 연구와 AI 관련 자문·특강·대외 교류 활동을 이어가고 있다.
