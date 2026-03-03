"학업중단 위기 학생, 다시 교실로"...경기도교육청, 다중 안전망 확대

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청은 학업중단 위기 학생의 학교 복귀를 지원하기 위해 학업중단 예방 다중 안전망을 확대한다고 3일 밝혔다.
도교육청에 따르면 이번 사업에서는 학교와 지역, 온라인이 연계된 지원 체계를 구축해 학업 중단 예방을 강화할 예정이다. 구체적으로 학업 중단 예방 집중지원학교와 대안교실을 각각 337교와 456교로 확대 운영한다. 이들 기관은 맞춤형 프로그램과 상담 서비스를 통해 학생들이 학교에 적응하도록 지원할 계획이다.
또한, 도내 대안교육 위탁기관 22곳과의 연계를 통해 다양한 교육 프로그램을 제공하며 학업중단 숙려제 참여 학생을 위한 '경기온라인학교 이음교실'도 운영한다. 이 과정에서 실시간 쌍방향 수업, 집단 상담, 흥미 기반의 체험형 프로그램을 진행해 학습권을 보호하고 학교 복귀를 돕겠다고 밝혔다.
도교육청은 이와 같은 다중 안전망 체계를 통해 학생들이 충분히 숙려하고 회복할 수 있도록 체계적으로 지원할 방침이다.
beignn@newspim.com