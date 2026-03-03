KT, 6G 네트워크 청사진 제시..."지능형 네트워크 만들 것"

MWC26서 기자간담회 개최...6G 비전과 핵심 기술 방향 발표

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT가 차세대 이동통신인 6G 네트워크 청사진을 내놓았다. KT는 2일(현지시각) 스페인 바르셀로나 MWC26에서 기자간담회를 열고 인공지능(AI) 시대를 전제로 한 6G 비전과 이를 실현하는 핵심 기술 방향을 발표했다.

KT가 제시한 6G 비전은 'AX 혁신을 견인하는 초연결·초고신뢰·지능형 AI 네트워크'다.

KT가 차세대 이동통신인 6G 네트워크 청사진을 내놓았다. KT는 2일(현지시각) 스페인 바르셀로나 MWC26에서 기자간담회를 열고 인공지능(AI) 시대를 전제로 한 6G 비전과 이를 실현하는 핵심 기술 방향을 발표했다. [사진= KT]

KT는 6G를 단순한 속도 경쟁의 연장이 아니라 AI가 안정적으로 작동하고 사회 전반이 신뢰할 수 있는 '유기적 연계 구조의 통합 인프라'로 규정했다. 연결성, 신뢰성, 지능성을 6G 네트워크 차원에서 동시에 구현할 방침이다.

이번 MWC26의 주제는 'The IQ Era'다. GSMA는 이번 행사를 속도와 용량의 확장이 아닌 AI로 네트워크가 스스로 판단하고 작동하는 지능형 인프라 시대로의 전환점으로 보고 있다. MWC25가 AI를 네트워크에 어떻게 접목할 것인가라는 가능성을 타진하는 자리였다면 올해는 '실행'에 초점이 맞춰져 있다.

MWC26의 여섯 가지 핵심 테마 중 '지능형 인프라(Intelligent Infrastructure)'와 '커넥트AI(ConnectAI)'를 살펴보면 이러한 흐름은 더욱 구체화된다. 두 테마는 6G를 AI·클라우드·엣지 컴퓨팅과 결합된 통합 기술 스택으로 다루며 네트워크 구조 자체의 근본적인 변화를 주요 논제로 제시했다.

또한 개방형 네트워크(Open RAN) 세션에서는 AI 네이티브 설계가 6G 단계에서 어떻게 구현돼야 하는지를 심도 있게 다룬다. 이는 6G가 더 이상 먼 미래의 비전이 아니라 현재의 네트워크 전략과 표준화 논의의 중심에 와 있음을 보여준다.

UN 산하 ICT 전문기구인 국제전기통신연합(ITU)은 2023년 11월 6G의 국제 기준으로 'IMT-2030'을 공식 채택했다. 이후 3GPP(3rd Generation Partnership Project)를 중심으로 표준화 논의가 빠르게 진행되고 있다.

이동통신은 통상 표준 확정 이전 약 5년이 기술 주도권과 산업 질서를 가르는 결정적 시기로 꼽힌다. 미국, 일본, 중국을 비롯한 주요국들이 6G를 국가 전략 기술로 규정하고 연구개발과 실증에 속도를 내는 배경이다.

KT 6G 비전의 핵심은 AI로 네트워크를 지능적으로 운영하는 'AI-for-Network'와, AI 서비스가 요구하는 초저지연·초고신뢰 성능을 네트워크 차원에서 보장하는 'Network-for-AI'를 동시에 구현하는 것이다.

KT는 ▲초연결(Ubiquitous) ▲초저지연(Hyper Reliable) ▲퀀텀 세이프(Quantum-Safe) ▲AI 네이티브(AI-Native) ▲자율 네트워크(Autonomous) ▲의미 중심 전송(Semantic Communication)을 6G 주요 기술로 제시하고 이를 구체화한다.

KT는 6G 시대의 ▲초연결성을 위해 지상·해상·공중을 아우르는 3차원 커버리지 구축을 추진한다. 도심과 인빌딩 환경에서의 체감 품질을 높이는 것은 물론, 재난·재해 상황에서도 끊김 없는 연결을 제공하겠다는 목표다.

비지상망(Non-Terrestrial Networks, NTN)과 지상 이동통신망을 결합한 통합 구조와 재난·재해 상황에서 신속한 임시 네트워크 구성 및 통신 서비스를 제공할 수 있는 슈퍼셀 기술을 통해 신뢰성 중심의 6G 네트워크 기반을 마련한다. 항공기, 선박, 도심항공교통(UAM) 등 새로운 모빌리티 확산에 따라 3차원 커버리지는 6G 시대의 필수 요건이 될 것으로 KT는 보고 있다.

AI 서비스가 확산되면서 네트워크의 ▲초저지연은 서비스 품질을 좌우하는 핵심 요소로 부상했다. KT는 단말과 무선망을 넘어 AI 데이터센터를 잇는 백본 망까지 초저지연 구조로 설계한다.

유무선 전구간 서비스별 품질을 보장하는 '네트워크 슬라이싱' 기술과 '포토닉 네트워크'를 결합해 단말에서 데이터센터까지 전 구간 지연을 최소화하는 '엔드투엔드 초저지연 인프라'를 제시했다.

보안 역시 KT가 그리는 6G의 기본 전제다. KT는 자체 확보한 퀀텀 세이프 기술을 6G 네트워크에 적용해 양자 컴퓨터가 상용화되는 미래에도 안전한 보안 체계를 만든다. 이를 위해 양자 암호 키 분배, AI 기반 침해 탐지, 동형 암호 등 차세대 보안 기술을 적용해 네트워크 전 구간에서 보안을 내재화할 계획이다.

KT는 6G를 AI 네이티브 네트워크로 설계한다. 통신과 AI 워크로드(고성능 컴퓨팅 작업)를 통합한 구조를 통해 인프라 투자의 유연성을 확보하고 통신 품질 향상과 함께 고객과 가까운 곳에서 AI 서비스를 제공하는 인프라를 구축한다.

네트워크 운영 방식도 근본적으로 자율 네트워크 형태로 바뀐다. KT는 네트워크 특화 대규모 언어 모델(LLM)을 기반으로 한 네트워크 파운데이션 모델(NFM), 디지털 트윈, AI 에이전트를 결합해 설계·구축·관제 전 과정의 자동화를 추진한다. 사람 중심의 수동 운영에서 AI 오퍼레이터 중심의 자율 네트워크로 전환한다.

KT는 또 6G 시대의 새로운 통신 방식으로 의미 중심 전송을 제시했다. 데이터 전체를 보내는 대신 목적에 맞는 핵심 정보만 선별해 전달하는 방식으로 AIoT, 자율주행, 원격 로봇 제어 등 저지연·고효율 서비스에 최적화된 통신 환경을 구현할 계획이다.

5G 단독모드(5G SA)는 네트워크 슬라이싱, 초저지연 서비스, AI 기반 네트워크 제어 등 6G로 진화하기 위한 핵심 기술의 전제 조건으로 평가된다.

KT는 국내 통신사 가운데 유일하게 5G SA 기술 역량을 보유하고 있다. 독립된 5G 아키텍처를 구축·운용해 온 경험이 6G 구조 설계 및 상용화 과정에서 중요한 기술적 자산으로 작용할 수 있을 거라 전망했다.

KT는 KT SAT이라는 위성 인프라 역량과 서비스 경험을 보유하고 있다는 강점을 갖고 있다. 지상 이동통신망과 위성 인프라를 결합할 수 있는 구조적 기반을 갖춘 사업자로 KT는 지상·해상·공중을 아우르는 6G의 3차원 커버리지 구축에서 유리한 출발점을 확보하게 된다.

비지상망이 국제전기통신연합의 IMT-2030가 제시한 '연결되지 않은 곳의 연결'을 실현하는 데 필수 요소로 평가받고 있기 때문이다.

KT는 6G 경쟁이 개별 기술의 우열이 아니라 기술을 하나의 구조로 완성하는 '통합 아키텍처 경쟁'이 될 것으로 보고 있다.

AI, 위성, 광, 보안, 운용 기술을 유기적으로 결합한 6G 역량을 확보하고 글로벌 전시회와 국가 행사에서 핵심 기술을 지속적으로 공개할 예정이다.

이종식 KT 네트워크연구소장 전무는 "KT가 제시한 6G는 네트워크와 AI가 결합된 지능형 인프라가 지향점"이라며 "5G 때는 평창 시범 서비스와 세계 최초 상용화를 위해 속도감 있는 경쟁을 했다면 6G는 고객이 실제로 체감할 수 있는 고객경험혁신, 통신사로서 지속적인 성장을 가능케할 수 있는 비용구조의 혁신과 새로운 시장 기회 창출을 목표로 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

origin@newspim.com