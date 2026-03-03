전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.03 (화)
KYD 디데이
산업 ICT

속보

더보기

KT, 6G 네트워크 청사진 제시..."지능형 네트워크 만들 것"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

MWC26서 기자간담회 개최...6G 비전과 핵심 기술 방향 발표

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT가 차세대 이동통신인 6G 네트워크 청사진을 내놓았다. KT는 2일(현지시각) 스페인 바르셀로나 MWC26에서 기자간담회를 열고 인공지능(AI) 시대를 전제로 한 6G 비전과 이를 실현하는 핵심 기술 방향을 발표했다.

KT가 제시한 6G 비전은 'AX 혁신을 견인하는 초연결·초고신뢰·지능형 AI 네트워크'다.

KT가 차세대 이동통신인 6G 네트워크 청사진을 내놓았다. KT는 2일(현지시각) 스페인 바르셀로나 MWC26에서 기자간담회를 열고 인공지능(AI) 시대를 전제로 한 6G 비전과 이를 실현하는 핵심 기술 방향을 발표했다. [사진= KT]

KT는 6G를 단순한 속도 경쟁의 연장이 아니라 AI가 안정적으로 작동하고 사회 전반이 신뢰할 수 있는 '유기적 연계 구조의 통합 인프라'로 규정했다. 연결성, 신뢰성, 지능성을 6G 네트워크 차원에서 동시에 구현할 방침이다.

이번 MWC26의 주제는 'The IQ Era'다. GSMA는 이번 행사를 속도와 용량의 확장이 아닌 AI로 네트워크가 스스로 판단하고 작동하는 지능형 인프라 시대로의 전환점으로 보고 있다. MWC25가 AI를 네트워크에 어떻게 접목할 것인가라는 가능성을 타진하는 자리였다면 올해는 '실행'에 초점이 맞춰져 있다.

MWC26의 여섯 가지 핵심 테마 중 '지능형 인프라(Intelligent Infrastructure)'와 '커넥트AI(ConnectAI)'를 살펴보면 이러한 흐름은 더욱 구체화된다. 두 테마는 6G를 AI·클라우드·엣지 컴퓨팅과 결합된 통합 기술 스택으로 다루며 네트워크 구조 자체의 근본적인 변화를 주요 논제로 제시했다.

또한 개방형 네트워크(Open RAN) 세션에서는 AI 네이티브 설계가 6G 단계에서 어떻게 구현돼야 하는지를 심도 있게 다룬다. 이는 6G가 더 이상 먼 미래의 비전이 아니라 현재의 네트워크 전략과 표준화 논의의 중심에 와 있음을 보여준다.

UN 산하 ICT 전문기구인 국제전기통신연합(ITU)은 2023년 11월 6G의 국제 기준으로 'IMT-2030'을 공식 채택했다. 이후 3GPP(3rd Generation Partnership Project)를 중심으로 표준화 논의가 빠르게 진행되고 있다.

이동통신은 통상 표준 확정 이전 약 5년이 기술 주도권과 산업 질서를 가르는 결정적 시기로 꼽힌다. 미국, 일본, 중국을 비롯한 주요국들이 6G를 국가 전략 기술로 규정하고 연구개발과 실증에 속도를 내는 배경이다.

KT 6G 비전의 핵심은 AI로 네트워크를 지능적으로 운영하는 'AI-for-Network'와, AI 서비스가 요구하는 초저지연·초고신뢰 성능을 네트워크 차원에서 보장하는 'Network-for-AI'를 동시에 구현하는 것이다.

KT는 ▲초연결(Ubiquitous) ▲초저지연(Hyper Reliable) ▲퀀텀 세이프(Quantum-Safe) ▲AI 네이티브(AI-Native) ▲자율 네트워크(Autonomous) ▲의미 중심 전송(Semantic Communication)을 6G 주요 기술로 제시하고 이를 구체화한다.

KT는 6G 시대의 ▲초연결성을 위해 지상·해상·공중을 아우르는 3차원 커버리지 구축을 추진한다. 도심과 인빌딩 환경에서의 체감 품질을 높이는 것은 물론, 재난·재해 상황에서도 끊김 없는 연결을 제공하겠다는 목표다.

비지상망(Non-Terrestrial Networks, NTN)과 지상 이동통신망을 결합한 통합 구조와 재난·재해 상황에서 신속한 임시 네트워크 구성 및 통신 서비스를 제공할 수 있는 슈퍼셀 기술을 통해 신뢰성 중심의 6G 네트워크 기반을 마련한다. 항공기, 선박, 도심항공교통(UAM) 등 새로운 모빌리티 확산에 따라 3차원 커버리지는 6G 시대의 필수 요건이 될 것으로 KT는 보고 있다.

AI 서비스가 확산되면서 네트워크의 ▲초저지연은 서비스 품질을 좌우하는 핵심 요소로 부상했다. KT는 단말과 무선망을 넘어 AI 데이터센터를 잇는 백본 망까지 초저지연 구조로 설계한다.

유무선 전구간 서비스별 품질을 보장하는 '네트워크 슬라이싱' 기술과 '포토닉 네트워크'를 결합해 단말에서 데이터센터까지 전 구간 지연을 최소화하는 '엔드투엔드 초저지연 인프라'를 제시했다.

보안 역시 KT가 그리는 6G의 기본 전제다. KT는 자체 확보한 퀀텀 세이프 기술을 6G 네트워크에 적용해 양자 컴퓨터가 상용화되는 미래에도 안전한 보안 체계를 만든다. 이를 위해 양자 암호 키 분배, AI 기반 침해 탐지, 동형 암호 등 차세대 보안 기술을 적용해 네트워크 전 구간에서 보안을 내재화할 계획이다.

KT는 6G를 AI 네이티브 네트워크로 설계한다. 통신과 AI 워크로드(고성능 컴퓨팅 작업)를 통합한 구조를 통해 인프라 투자의 유연성을 확보하고 통신 품질 향상과 함께 고객과 가까운 곳에서 AI 서비스를 제공하는 인프라를 구축한다.

네트워크 운영 방식도 근본적으로 자율 네트워크 형태로 바뀐다. KT는 네트워크 특화 대규모 언어 모델(LLM)을 기반으로 한 네트워크 파운데이션 모델(NFM), 디지털 트윈, AI 에이전트를 결합해 설계·구축·관제 전 과정의 자동화를 추진한다. 사람 중심의 수동 운영에서 AI 오퍼레이터 중심의 자율 네트워크로 전환한다.

KT는 또 6G 시대의 새로운 통신 방식으로 의미 중심 전송을 제시했다. 데이터 전체를 보내는 대신 목적에 맞는 핵심 정보만 선별해 전달하는 방식으로 AIoT, 자율주행, 원격 로봇 제어 등 저지연·고효율 서비스에 최적화된 통신 환경을 구현할 계획이다.

5G 단독모드(5G SA)는 네트워크 슬라이싱, 초저지연 서비스, AI 기반 네트워크 제어 등 6G로 진화하기 위한 핵심 기술의 전제 조건으로 평가된다.

KT는 국내 통신사 가운데 유일하게 5G SA 기술 역량을 보유하고 있다. 독립된 5G 아키텍처를 구축·운용해 온 경험이 6G 구조 설계 및 상용화 과정에서 중요한 기술적 자산으로 작용할 수 있을 거라 전망했다.

KT는 KT SAT이라는 위성 인프라 역량과 서비스 경험을 보유하고 있다는 강점을 갖고 있다. 지상 이동통신망과 위성 인프라를 결합할 수 있는 구조적 기반을 갖춘 사업자로 KT는 지상·해상·공중을 아우르는 6G의 3차원 커버리지 구축에서 유리한 출발점을 확보하게 된다.

비지상망이 국제전기통신연합의 IMT-2030가 제시한 '연결되지 않은 곳의 연결'을 실현하는 데 필수 요소로 평가받고 있기 때문이다.

KT는 6G 경쟁이 개별 기술의 우열이 아니라 기술을 하나의 구조로 완성하는 '통합 아키텍처 경쟁'이 될 것으로 보고 있다.

AI, 위성, 광, 보안, 운용 기술을 유기적으로 결합한 6G 역량을 확보하고 글로벌 전시회와 국가 행사에서 핵심 기술을 지속적으로 공개할 예정이다.

이종식 KT 네트워크연구소장 전무는 "KT가 제시한 6G는 네트워크와 AI가 결합된 지능형 인프라가 지향점"이라며 "5G 때는 평창 시범 서비스와 세계 최초 상용화를 위해 속도감 있는 경쟁을 했다면 6G는 고객이 실제로 체감할 수 있는 고객경험혁신, 통신사로서 지속적인 성장을 가능케할 수 있는 비용구조의 혁신과 새로운 시장 기회 창출을 목표로 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

origin@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'왕사남' 900만 울린 '강가 포스터' [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 2026년 최고 흥행작에 등극한 영화 '왕과 사는 남자'가 900만 관객 돌파를 기념해 짙은 여운을 남기는 강가 포스터를 공개했다. '왕과 사는 남자'가 3일 900만 관객 돌파에 힘입어 강가 포스터를 공개했다. 영화 속 이홍위(박지훈)의 마지막과 함께 공개되는 장면 속 아련한 모습을 담아 깊은 울림을 전한다. 공개된 포스터는 왕위에서 쫓겨나 청령포로 유배된 이홍위가 강가에 홀로 앉아 쓸쓸히 물장난 치는 장면을 담았다. 흰색 도포를 입고 쪼그려 앉은 이홍위의 모습은 어린 나이에도 자유를 꿈꿨을 그의 심정을 짐작하게 해 먹먹한 감정을 자아낸다. [사진=(주)쇼박스]  특히, 엄흥도 역의 유해진과 이홍위 역의 박지훈이 포스터 속 장면에 대해 직접 소회를 밝힌 바 있어 관객들의 감정을 배가시킨다. 유해진은 "이홍위가 유배지 강가에서 물장난 쳤던 모습이 기억에 남고, 그때 엄흥도의 심정은 아들을 바라보는 심정이 아니었을까? 유배지가 아니라면 자유롭게 있을 나이인데, 너무 안쓰러웠다"라 말하며, 해당 장면에 대한 남다른 애정을 언급하기도 했다. 박지훈 또한 "강가에 쪼그리고 앉아 있는 장면은 해진 선배님의 제안으로 생긴 장면. 생각해 보니 친구들과 뛰어놀고 싶을 시기, 유배지에 와서 혼자 물장난을 치며 무슨 생각을 했을까? 그런 단종의 마음을 표현하려고 노력했다" 며, 해당 장면의 비하인드 스토리와 함께 이홍위의 복합적인 내면을 표현하고자 고심했던 과정을 밝혀 눈길을 모았다. 이처럼 배우들은 물론 900만 관객의 마음을 뒤흔든 강가 포스터는 '비운의 왕'이라는 단종의 단편적 이미지에서 벗어나 '인간 이홍위'에 집중한 '왕과 사는 남자'만의 서사를 선명하게 드러낸다. '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 담은 영화다. 모두가 알고 있는 역사 속 숨겨진 단종의 이야기로 900만 관객의 마음속에 묵직한 감동을 남기며 파죽지세의 흥행을 기록 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-03 08:11
사진
기획예산처 장관에 박홍근 지명 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 2일 공석인 해양수산부 장관 후보자와 기획예산처 장관 후보자로 황종우 한국해사협력센터 국제협력위원장과 박홍근 더불어민주당 의원을 각각 지명했다. 이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 오후 춘추관에서 브리핑을 열고 이 대통령이 이들을 포함해 정무직 장관급 4명, 헌법상 독립기구 2명, 대통령 소속 정부위원회 5명을 인선했다고 밝혔다. 이규연 청와대 홍보소통수석이 2일 청와대 춘추관에서 인선 브리핑을 하고 있다. [사진=KTV] 먼저 해수부 장관 후보자로 지명된 황 후보자는 해수부에서 기획조정실장을 비롯한 핵심 보직을 두루 거친 정통 관료다. 이 수석은 "부산 출신인 황 후보자는 북극항로 시대를 주도하고 해양수도 완성을 차질없이 추진해 나갈 적임자"라고 설명했다. 기획예산처 장관 후보자인 박 의원은 4선 국회의원으로, 국회 예산결산특별위원장, 운영위원장 등 중요 상임위원장 자리를 두루 맡아본 '국가 예산 정책 전문가'로 꼽힌다. 이 수석은 "아울러 이재명정부 국정기획위원회 기획분과위원장을 맡았던 박 후보자는 국민주권정부의 예산을 이끌 적임자"라고 인사 이유를 설명했다. 국가권익위원장에는 정일연 변호사가 임명됐다. 판사 출신으로 수원지법 안산지원장과 서울중앙지법 부장판사를 두루 거친 정통 법조인이다. 이 수석은 "권익위를 조속히 정상화하고 국민들의 고충을 해소하며 부정부패 없는 사회를 구현해 나갈 적임자"라고 강조했다. 진실화해를위한과거사정리위원회 위원장에 송상교 전 진화위 사무처장이 임명됐다. 대한변호사협회 인권위원과 검찰 과거사위원을 지낸 법조인 출신인 송 신임 위원장은 국가 폭력과 인권 침해를 규명하기 위해 새로 출범하는 3기 진화위를 정상화시킬 적임자라고 이 수석은 인선 배경을 밝혔다. 중앙선관위 위원 후보자로 윤광일 숙명여대 정치외교학과 교수와 전현정 변호사가 각각 지명됐다. 윤 교수는 선거제도 개혁방안을 연구해온 전문가로 공정한 선거관리와 선거제도 개혁을 이끌 적임자로 주목 받는다. 전 변호사는 서울 중앙지법 부장판사 등 20년 넘게 법복을 입은 법률가다. 민주주의 근간인 선거관리에 신뢰 높일 적임자라고 이 수석은 소개했다. 총리급인 규제합리화위원회 부위원장에 남궁범 에스원 고문과 박용진 전 민주당 의원, 이병태 KAIST 명예교수가 각각 임명됐다. 남궁 부위원장은 삼성전자에서 30년 이상 근무하고 보안전문업체 대표이사를 역임한 경영과 재무 전문가다. 박 전 의원은 민주당에서 정책위원회 부의장과 원내부대표를 지냈고 불합리한 규제를 발굴하고 규제개선을 추진해왔다. 이 명예교수는 기술 창업과 정보통기술(IT) 경영전략 다양한 분야에서 학술·사회 활동을 이어온 전문가로 규제개혁을 이끌 적임자라고 인선 이유를 설명했다.    기본사회위원회 부위원장에 강남훈 한신대 명예교수가 임명됐다. 이 수석은 "경제 기본권과 사회 형평성 연구해온 기본사회 정책방향을 설계할 적임자"라고 소개했다.  국가생명윤리 심의위원회 위원장에는 김옥주 서울대 의대 주임교수가 임명됐다. 이 수석은 "한국생명윤리학회자, 대한의학회장 등 거친 생명윤리에 관한 정책방향 제시할 적임자"라고 했다. 이 수석은 정일연 후보의 경우 이 대통령과 연관된 쌍방울 대북송금사건 변호인에 이름을 올린 바 있다. 이에 대해 이 수석은 "검증과정에서 확인은 했다"면서도 "20년동안 법관으로 재직을 했고, 귄익위원장 자리에서 보면 공정성, 독립성을 훼손할만한 부분은 없었다. 오히려 전문성과 도덕성 갖췄다고 판단했다"고 논란을 일축했다. 이 수석은 통합 인선 여부에 대한 언론 질의에 "이재명정부의 통합 실용인사 방향은 계속 될 것"이라면서도 "전체적인 인사의 방향에서 그런 실용과 통합 노선은 갖고 가지만, 특정한 자리를 놓고 여기는 이런 사람을 써야 된다는 것은 아니다"고 했다. pcjay@newspim.com 2026-03-02 16:01

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동