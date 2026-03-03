[프로야구] 두산베어스, 일본 미야자키 팬 참관단 이벤트 성료

[서울=뉴스핌]이웅희 기자=프로야구 두산 베어스(사장 고영섭)가 3박4일간의 일본 미야자키 전지훈련 팬 참관단 이벤트를 성료했다.
사전 선정된 50명의 참관단은 지난달 25일 일본 입국 후 세이부 라이온스와 구춘 대회 경기를 직관하며 첫날 일정을 시작했다. 한재권 응원단장과 박기량-정다혜 치어리더 이하 응원단 스태프가 함께해 팬들의 흥을 끌어올렸다.
26일에는 롯데 자이언츠와 맞대결을 지켜본 뒤 선수단과 함께 저녁 팬미팅 만찬을 가졌다. 만찬은 식사는 물론 음악퀴즈, 몸으로 말해요, 과일게임 등 다양한 이벤트로 구성하며 팬들에게 추억을 선물했다.
27일에는 당초 예정된 지바롯데 마린스와 경기가 비로 인해 취소됐고, 참관단은 아오시마 해변의 관광명소 '빨래판 해변'을 둘러본 뒤 선수단의 실내 훈련을 지켜봤다. 참관단은 3박4일의 일정을 마치고 28일 귀국 비행기에 올랐다.
참관단에 함께한 관악구리틀 야구 선수 김태우(12) 군은 "대회 출전을 포기하고 아버지와 함께 참관단에 왔다. 오명진 선수를 너무 좋아해 내 등번호도 6번이다. 선수들과 함께 식사를 한 팬미팅 시간이 가장 기억에 남는다"며 기뻐했다. 김태우 군의 아버지 김동주(44) 씨는 "너무 뜻깊은 시간이었다. 아들과 좋은 추억을 만들고 돌아간다"는 소감을 밝혔다.
안재석은 "캠프 중에 팬분들과 가까이서 소통할 수 있어서 나에게도 의미가 있던 시간이었다. 많은 응원을 받은 만큼 그 응원에 보답하기 위해 캠프 잘 마무리해 돌아가겠다"라고 각오했다.
두산베어스의 전지훈련 팬 참관단 이벤트는 코로나19 팬데믹 종료 후 처음이다. 두산베어스는 앞으로도 선수단과 팬들의 접점을 확대하며 팬들에게 적극적으로 다가갈 예정이다.
iaspire@newspim.com