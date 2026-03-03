유니스, 29일 日 팬미팅 개최…아시아 활동 본격 돌입

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 유니스(UNIS)가 일본을 다시 한번 뜨겁게 달군다.
3일 소속사 F&F엔터테인먼트에 따르면 유니스는 오는 29일 일본 도쿄 비행선 시어터에서 '2026 유니스 도쿄 팬미팅 모시모시 디스 이즈 유니스'를 개최한다.
이로써 유니스는 지난해 6월 개최한 아시아 팬콘 투어 도쿄 공연 이후 약 9개월 만에 현지 팬들과 재회하게 됐다.
이번 팬미팅은 오후 1시와 6시 30분 총 2회 공연으로 진행된다. 멤버들은 에버애프터(공식 팬클럽명)를 위한 특별한 무대와 구성을 준비해 또 한 번 깊은 교감을 나눌 예정이다.
티켓 예매는 지난달 20일부터 26일까지 일본 공식 팬클럽을 대상으로 한 선예매가 진행됐다. 이어 3일 정오 공식 SNS를 통한 선예매를 시작으로, 12일 각 티켓사 선예매가 차례로 열린다. 일반 예매는 오는 20일부터 가능하다.
유니스는 일본에서 전방위 활동으로 탄탄한 입지를 구축했다. 지난해 이들은 싱어송라이터 노아와의 컬래버레이션곡 '쉐이킹 마이 헤드(Shaking My Head)'를 비롯해 '모시모시(MoshiMoshi)', '므와(mwah)'까지 총 3개의 디지털 싱글을 발매했다.
활발한 음악 활동을 거쳐 연말에는 K팝 그룹 최초로 2년 연속 '모모이로 가합전'에 출연하며 뜨거운 현지 인기를 입증했다.
이번 유니스의 일본 팬미팅 '모시모시 디스 이즈 유니스'와 관련한 자세한 안내 사항은 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 확인 가능하다.
