韩政府谈中东局势：不必过度担忧 已启动全方位应急机制

纽斯频通讯社新加坡3月3日电 韩国总统府国家安保室长魏圣洛当地时间2日在新加坡就中东局势表示，不必过度担忧，已启动全方位应急机制。

当地时间2月28日，美国对伊朗发动军事行动后，巴林首都麦纳麦传出爆炸声，黑色浓烟直冲天空。【路透社、纽斯频通讯社】

魏圣洛当晚在新加坡新闻中心举行韩-新首脑会谈简报会。

魏圣洛表示："韩-新首脑就近期急剧变化的国际局势下，韩国和新加坡作为负责任的中坚国家能够发挥何种作用，以及如何合作并建设性贡献于国际社会的和平与稳定进行了坦诚且深入的交流。双方也就韩半岛问题和近期主要国际议题进行了讨论。"

对近期美国、以色列对伊朗采取军事行动，魏圣洛表示："两国首脑评估了中东局势对全球安全、能源、供应链乃至世界经济的影响，并就希望中东地区早日恢复稳定与和平达成共识。双方重申作为中坚国家开展双边合作的重要性。"

魏圣洛强调："近期局势趋于动荡，各类消息频出，但正如李在明总统1日在社交媒体上明确提及的那样，不必过度担忧。政府已在实体经济、金融、军事、安全等所有领域做好准备，总统府也维持着紧急应对机制。"

总统秘书室长姜勋植当天主持会议，详细听取有关中东局势的媒体与当地动向、全球供应链状况、国际能源价格及国内外金融市场趋势的报告。他还检查了由经济副总理具润哲主持的"相关机构联合紧急应对小组"的计划和具体方案，评估当前中东局势及政府层面的措施现状。

姜勋植称，应从多角度关注当前事态长期化的可能性及其对韩国经济的影响，要求相关部门保持无懈可击的紧急应对体系。

总统府高层官员表示："关于原油等能源供需状况，产业通商部等相关部处正在密切监控。伊朗局势尚处于初期阶段，需视霍尔木兹海峡情况发展再做进一步判断。政府正在制定应对各种可能性的方案。"（完）

