보은군, 올해 초·중·고 입학생에 입학축하금 지급

[보은=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 보은군은 올해 초·중·고등학교에 입학하는 학생들의 새 출발을 응원하고 학부모의 교육비 부담을 덜기 위해 '2026년 초·중·고 입학축하금'을 지급한다고 3일 밝혔다.
입학축하금은 학교 급별 최초 1회 한정으로 초등학생 30만 원, 중학생 40만 원, 고등학생 50만 원이 지원된다.
신청 기간은 3월 3일부터 11월 27일까지며 입학생 주소지 관할 읍·면 행정복지센터에서 보호자가 직접 신청하면 된다. 지원 대상은 부 또는 모와 자녀가 입학일부터 신청일까지 계속해 군내에 주민등록을 두고 있고 2026년 1월 1일 이후 초·중·고에 입학한 학생이다.
부모의 사망·이혼 등 사유로 보호자와 함께 거주하는 경우나 가정위탁아동, 소년소녀가정 등도 포함된다. 다만 타 지자체에서 동일 목적의 지원금을 받은 경우나 자퇴·퇴학 후 재입학한 경우는 이번 지원에서 제외된다.
지급금은 보호자 명의의 결초보은상품권 카드형으로 충전되며 카드를 보유하지 않은 경우에는 발급 후 지급받을 수 있다.입학축하금은 신청한 달의 다음 달 말일에 일괄 지급된다.
최재형 군수는 "입학축하금이 가계 부담 완화에 도움이 되고 학생들이 행복한 학교생활의 첫걸음을 내딛는 데 보탬이 되길 바란다"며 "앞으로도 실질적인 교육복지 실현과 안정적인 교육 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
기타 자세한 사항은 보은군청 누리집 공지사항을 참고하거나 주민행복과 교육지원팀, 각 읍·면 행정복지센터로 문의하면 된다.
