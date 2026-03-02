[프로배구] 최하위 정관장, 갈 길 바쁜 GS칼텍스에 3-0 샷아웃승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 정관장이 GS칼텍스까지 발목을 잡아 여자부 '고춧가루 부대'의 존재감을 확실히 알렸다. 정관장은 2일 서울 장충체육관에서 열린 2025~2026 V리그 여자부 원정 경기에서 GS칼텍스를 세트 스코어 3-0(25-23, 25-21, 25-16)으로 완파했다.

시즌 8승 25패(승점 26)를 만든 정관장은 플레이오프를 향해 치고 올라가던 GS칼텍스의 발걸음을 가로막았다. GS칼텍스는 16승 16패(승점 48)로 4위에 머물며 연승을 잇는 데 실패했다.

이날 승부는 '서브'와 리시브에서 갈렸다. 정관장은 1세트부터 강한 서브로 GS칼텍스 리시브 라인을 흔들었다. 18-20에서 정관장이 박은진의 연속 득점으로 5점을 연달아 가져오며 세트를 뒤집었다. 세트 포인트에서 자네테의 퀵오픈이 터지며 1세트는 정관장이 가져갔다.

2세트 흐름도 비슷했다. GS칼텍스는 컨디션이 떨어진 레이나를 빼고 권민지를 투입하며 변화를 줬지만, 불안한 리시브는 끝내 해결하지 못했다. 정관장은 18-16에서 이선우의 오픈 공격, 이지수의 연속 블로킹이 나오며 점수 차를 벌렸다. 막판에는 최서현이 완벽한 패스 페인팅으로 세트를 마무리했다.

3세트는 더욱 일방적으로 흘렀다. 정관장은 최서현의 서브로 연속 득점을 올리며 초반부터 기선을 제압했다. 9-7에서 이선우의 오픈 공격, 박은진의 블로킹 득점이 연달아 터졌고, 이선우의 서브 에이스까지 나오면서 균형이 완전히 무너졌다.

정관장 이선우와 자네테가 나란히 14점씩을 올렸고, 박은진도 블로킹과 속공을 앞세워 12점으로 힘을 보탰다. GS칼텍스는 지젤 실바가 양 팀 최다인 24점을 책임졌지만 흔들린 리시브와 세터 안혜진의 불안한 토스가 겹치며 공격 효율을 끌어올리지 못했다.

