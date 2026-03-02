[美, 이란 공격] 김민석 총리 "장기화·돌발 상황까지 준비"

2일 제2회 중동 상황 관계장관회의 개최

"기업 애로 청취…시장안정 조치 마련"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 이란과 미국·이스라엘 간 군사적 충돌이 주변 지역으로 확산되고 있는 가운데, 김민석 국무총리는 2일 "사태가 장기화 되거나 예기치 못한 돌발상황이 발생하는 경우에도 즉각 대응할 수 있도록 만반의 준비를 다해야 한다"고 강조했다.

김 총리는 이날 오후 5시30분 정부서울청사에서 제2회 중동 상황 관계 장관회의를 열고 "각 부처는 모든 발생 가능한 시나리오를 상정하고 각 상황별 대책을 선제적으로 마련해 달라"며 이같이 말했다.

그러면서 "단기 대응과 함께 상황이 중기적으로 지연될 경우에 대비한 당장의 준비사항은 없는지도 점검하기 바란다. 국민 생명과 안전, 경제영향 최소화 등을 중점적으로 챙길 것"을 당부했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김민석 국무총리가 지난달 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 AI 악용 등 가짜뉴스 대응 관계장관회의에서 모두발언을 하고 있다.2026.02.26 gdlee@newspim.com

김 총리는 "중동 정세가 시시각각 급변하고 있다. 미국·이스라엘과 이란 간 무력충돌이 호르무즈 해협 봉쇄 그리고 미군기지가 있는 인근 국가들에 대한 공격으로 확산되고 있다"며 "당장 항공길이 막히면서 현지에 있는 우리 국민들의 생명과 안전에 대한 우려가 커지고 있다"고 현 상황을 정리했다.

또 "사태가 신속한 상황의 종료를 기원하지만, 현시점에서는 얼마나 지속될지 예측하기 어렵다. 국내·국제경제에 대한 영향 또한 불가피해 보인다"며 "발생 가능한 모든 상황에 선제적으로 대비해야 한다. 금융시장 변동, 유가 상승 등 우려했던 영향이 나타나고 있다"고 우려했다.

김 총리는 먼저 현지 체류 국민 보호를 재차 강조했다. 그는 "항공편 취소 때문에 현지에 체류 중인 우리 국민의 안전에 대한 우려가 크다"며 "1대1 안전 확인 및 귀국 안내에 만전을 기하고, 만일의 사태에 대비한 수송작전도 빈틈없이 준비해 주시기 바란다. 호르무즈 해협 봉쇄로 인해 우려되는 우리 운송 선박에 대한 안전 조치에 각별한 주의를 기울여야 한다"고 밝혔다.

2일(현지시간) 오전 이스라엘의 공격으로 연기가 피어오르는 레바논 수도 베이루트 남부 외곽 지역 전경. [사진=로이터 뉴스핌]

김 총리는 시장 안정과 기업 지원 등 경제적 조치도 시급하다고 봤다. 그는 "외환과 금융시장 변동성 확대도 우려되는 만큼 유가·환율·주식시장에 대한 모니터링 강화 등 시장안정 조치와 금융정책 수단을 마련하고, 우리 경제에 미칠 다층적 변화에도 대응방안을 마련해 주기 바란다"고 지시했다.

아울러 "정부가 미처 챙기지 못하는 기업들의 애로가 있을 수 있다. 재경부를 중심으로 중동 사태로 영향을 받는 기업들의 어려움을 청취하고 지원방안을 검토해 주실 것을 당부드린다"며 "어떤 방식으로 지원이 가능한지 또는 어려움을 전달할 수 있는지에 대해서도 기업들에게 충분히 사전적으로 알려주시기 바란다"고 했다.

김 총리는 각 부처에 차분한 태도와 신속한 정보 공유 등도 당부했다. 그는 "국민들이 안심하실 수 있도록 차분하게 대응해야 한다. 각 부처와 기관은 국민들께 신뢰를 드려야 할 것"이라며 "무엇보다도 관련 정보를 실시간으로 공유하고 한 몸으로 움직여야 한다"고 말했다.

이어 "정부가 효과적으로 대응하기 위해선 정확한 정보와 시의성이 무엇보다도 중요하다"며 "각 부처는 중동 상황과 관련한 정보를 실시간으로 공유하고, 긴밀한 협조를 통해 정부가 한몸으로 원팀으로 대응할 수 있도록 분야별로 대응체계를 정비해 주기 바란다"고 덧붙였다.

