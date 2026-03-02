민경선 예비후보 "소녀상 모욕은 시대양심 대한 도전"

항단연과 '역사 정의 바로 세우기' 공동성명 발표

"소녀상 혐오시위 엄단·올바른 역사관 정립" 강조

[고양=뉴스핌] 최환금 기자 = 6·3 지방선거 예비후보와 항일운동 시민단체가 제107주년 3·1절을 맞아 역사 정의 확립을 위한 공동 행보에 나서 주목을 받고 있다.

민경선 고양시장 예비후보는 함세웅 신부가 회장을 맡고 있는 항일독립선열선양단체연합(이하 항단연)과 함께 최근 평화의 소녀상을 대상으로 반복되고 있는 모욕 행위를 강력히 규탄하고 3·1 독립 정신을 계승하겠다는 공동 성명을 발표했다.

민경선 예비후보가 항단연과 소녀상 모욕행위를 규탄하고 있다. [사진=민경선 예비후보 사무소] 2026.03.02 atbodo@newspim.com

민 예비후보와 항단연은 "평화의 소녀상은 전쟁과 인권 침해의 비극을 되풀이하지 않겠다는 시대의 양심이자 평화의 상징"이라며 "피해자들을 비하하고 소녀상을 훼손하는 일부 단체의 행위는 역사를 부정하는 범죄"라고 비판했다.

특히 민 예비후보는 소녀상을 제작한 김서경·김운성 작가와 만난 자리에서 학교 인근에 설치된 소녀상 주변에서 벌어지는 불법 집회에 대해 깊은 우려를 표했다.

그는 "미래 세대가 올바른 역사를 배워야 할 교육 현장 앞에서의 혐오 시위는 공공질서를 훼손하는 행위"라며, 아동·청소년의 교육 환경 보호를 위한 사법 당국의 엄정한 조치를 촉구했다.

민경선 예비후보가 위안부 할머니들과 함께 하고 있다. [사진=민경선 예비후보 사무소] 2026.03.02 atbodo@newspim.com

민 예비후보와 항단연은 이번 3·1절의 의미를 과거에 머무는 사건이 아닌 오늘날까지 이어지는 '현재진행형 민주주의 운동'으로 재정의했다. 이들은 "3·1 대혁명은 독립투쟁을 시작으로 반독재 민주화 운동, 빛의혁명으로 계승·발전해 왔다"며, 107주년을 맞아 자주와 독립의 가치를 온전히 누리는 당당한 나라를 만들겠다는 의지를 밝혔다.

경기도의원 재직 시절 경기도의회 앞 소녀상 설치를 주도했던 민 예비후보는 "역사를 잊은 민족에게 미래는 없다"며 "고양시장 예비후보로서 지역 내 독립운동 사적지를 보호하고 시민들이 올바른 역사관을 정립할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

독립유공자 후손들로 구성된 항단연의 민성진 사무총장은 "수사 중임에도 모욕 시위를 재개하겠다는 태도는 국민적 공분을 사고 있다"며, 공권력의 단호하고 엄정한 수사를 거듭 촉구했다.

