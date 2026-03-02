[부고] 주성식(아시아투데이 부국장·전국부장)씨 모친상

▲김영자(향년 82세)씨 별세, 주낙윤씨 배우자상, 주성식(아시아투데이 편집국 부국장·전국부장)·주영근(서경산업 이사)·주영삼(삼구아이앤씨)씨 모친상, 이순주(서울 한양대병원 진단검사의학과 과장)·박미정·유미영(인카금융서비스)씨 시모상
=별세: 2일 오전 6시53분
=빈소: 서울 한양대병원 장례식장 2호실
=발인: 4일 오전 9시
=장지: 서울추모공원
=연락처: 02-2290-9452
