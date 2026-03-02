경기문화재단, 경기도미술관 미술자료 기반 관객참여 프로그램 운영

3월부터 11월까지 토요일 오전 11시, 오후 2시, 3시 총 3회, 일요일은 상설 프로그램

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단 경기도미술관은 3월부터 11월까지 경기도미술관 2층 미술자료실에서 관람객 및 경기도민을 대상으로 주말마다 미술자료 기반 관객참여 프로그램을 운영한다고 2일 밝혔다.

관객참여 프로그램 운영 이미지. [사진=경기문화재단]

연령 제한 없이 누구나 참여할 수 있으며 토요일에는 오전 11시, 오후 2시, 3시 총 3회, 일요일에는 상설 프로그램으로 진행된다.

관객참여 프로그램은 미술자료실 소장 도록과 전시 자료를 활용해 직접 보고, 관찰하고, 기록하는 체험 방식으로 운영된다.

경기도미술관 미술자료실은 작가 도록, 전시 자료, 예술 서적 등 다양한 미술 관련 자료를 자유롭게 열람할 수 있는 공간이다.

지난해 총 51종 125회 프로그램을 운영해 3,287명이 참여했으며, 자료 기반 체험을 통해 미술자료에 대한 이해와 접근성을 높여왔다.

2026년에는 토요프로그램을 하루 3회로 확대하고, 매월 첫째 주 전문강사와 협업 프로그램을 새롭게 선보인다.

3월에는 '세상에서 제일 즐거운 이야기 그리기'를 집필한 작가 원아영과 함께하는 '드로잉 워크숍'과 미술자료실 도록을 참고해 제작하는 '나만의 관찰 드로잉 카드 만들기'가 토요프로그램으로 진행되며, 일요일에는 작품 이미지를 활용한 컬러링 엽서 상설 프로그램이 운영된다.

이를 통해 단순 체험을 넘어, 미술관 아카이브를 기반으로 자료의 맥락을 이해하고 스스로 기록을 만들어가는 경험을 제공한다.

경기도미술관 관계자는 "미술자료실은 미술관의 기록과 지식을 공유하는 열린 플랫폼"이라며, "올해는 운영 확대와 전문성 강화를 통해 도민들이 미술자료를 보다 깊이 이해하고 탐구할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 전했다.

미술자료실 관객참여 프로그램은 매월 초 경기도미술관 공식 누리집과 SNS를 통해 상세 일정이 안내될 예정이다.

