수원시도서관, '시민 한 책 함께 읽기' 올해의 책 선정 설문조사

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 수원시도서관이 '2026 수원시민 한 책 함께 읽기' 올해의 책을 선정하기 위한 설문조사를 오는 6일까지 한다고 2일 밝혔다.

책 함께 읽기 홍보 포스터. [사진=수원시]

시민 주도형 독서 활동인 수원시민 한 책 함께 읽기는 올해의 책을 선정하고, 공연·강연·독서프로그램·체험 등 연계 프로그램을 운영해 시민들이 선정 도서를 함께 읽고 생각을 나누는 시민 참여 독서 운동이다.

수원시도서관은 시민들을 대상으로 올해의 책 후보 도서를 추천받았고, 일반도서·어린이도서 각 5권을 후보로 선정했다.

일반도서 올해의 책 후보는 '너를 아끼며 살아라'(나태주), '세계를 건너 너에게 갈게'(이꽃님), '안녕이라 그랬어'(김애란), '역사의 쓸모'(최태성), '작별하지 않는다'(한강)이다.

어린이도서 후보는 '나나 올리브에게'(루리), '나쁜 일이 있어도 나쁜 날은 아니야'(정문정), '별에게'(안녕달), '우리는 언제나 다시 만나'(윤여림), '친구의 전설'(이지은)이다.

올해의 책 투표는 수원시민 누구나 참여할 수 있다.

수원시도서관 홈페이지, 새빛톡톡 설문투표 게시판에서 투표할 수 있다.

수원시 19개 공공도서관 자료실에 방문해서 투표해도 된다.

함께 읽을 올해의 책은 수원문인협회 추천 도서 1권과 심사와 시민 투표를 거쳐 선정하는 일반 도서 2권, 어린이 도서 2권 등 총 5권이다. 수원시도서관 자료실 내에 '올해의 책' 코너도 운영할 예정이다.

수원시도서관 관계자는 "2026 수원시민 한 책 함께 읽기 사업은 시민들이 추천한 책을 함께 읽고, 서로의 생각을 나누는 시민 참여 독서 운동"이라며 "올해의 책 선정 투표에 많은 시민이 참여해 주시길 바란다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com