[프로농구] 삼성생명, 신한은행에 6전 전승… 4강 PO 눈앞

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 용인 삼성생명이 3위 자리를 더욱 굳혔다. 삼성생명은 27일 용인실내체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 정규리그 홈 경기에서 신한은행을 59-50으로 꺾고 올 시즌 신한은행 상대 6전 전승을 완성했다.

2연승을 달린 삼성생명은 14승 13패로 3위를 유지했다. 4강 플레이오프 진출권을 다투는 5위 우리은행(12승 15패)과 격차를 2승 차로 벌렸다. 이날 경기가 없던 4위 BNK와의 승차도 1.5경기로 벌리며 순위 경쟁에서 한발 앞서 나갔다. 2연승을 달리던 최하위 신한은행은 6승 21패가 됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 =삼성생명 이해란이 27일 2025-2026 여자프로농구 정규리그 신한은행과의 홈 경기에서 슛을 시도하고 있다. [사진=WKBL] 2026.2.27 psoq1337@newspim.com

경기는 삼성생명의 높이가 좌우했다. 가와무라 미유키와 이해란을 앞세워 골밑 우위를 점했다. 신한은행은 내외곽에서 모두 답답한 흐름을 보였다. 외곽에서 활로를 찾으려 했지만 슛 성공률이 떨어졌다. 삼성생명은 46-36으로 앞선 4쿼터 초반 강유림의 3점포로 기세를 올렸다.

신한은행은 경기 종료 5분여를 남기고 김지영과 신이슬의 연속 3점, 신지현의 레이업으로 44-51, 7점 차까지 추격했다. 그러나 삼성생명은 이해란의 레이업과 자유투로 연속 4득점하며 다시 두 자릿수 격차를 만들었고 더 이상 추격을 허용하지 않았다.

이해란은 양 팀 최다 24점에 리바운드 9개를 보태며 승리를 이끌었다. 가와무라는 11점, 김아름은 12리바운드로 힘을 보탰다. 김아름은 개인 한 경기 최다 리바운드 기록을 경신했다. 신한은행은 신지현이 18점 5어시스트로 분전했고, 신이슬이 9점 5리바운드를 기록했다.

여자프로농구는 이날 경기를 끝으로 FIBA 월드컵 최종예선 휴식기에 들어간다. 리그는 3월 23일 신한은행과 KB의 경기로 재개된다.

