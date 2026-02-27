[프로배구] 타나차 공백에도... 도로공사, 정관장 잡고 선두 질주

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국도로공사가 최하위 정관장을 제물로 선두 독주 체제 굳히기에 들어갔다. 도로공사는 27일 김천실내체육관에서 열린 2025-2026 V리그 6라운드 홈경기에서 정관장을 세트 스코어 3-0(25-22 25-20 25-19)으로 완파했다.

지난 24일 현대건설과 1-2위 맞대결 패배의 충격에서 벗어난 도로공사는 시즌 22승 10패, 승점 63을 기록하며 2위 현대건설(승점 58)과 격차를 승점 5로 벌렸다. 6라운드 맞대결까지 잡아내며 정관장 상대 시즌 전적도 5승 1패로 압도했다. 정관장은 흥국생명을 꺾고 11연패를 끊은 기세를 잇지 못하고 시즌 7승 25패 승점 23에 머물렀다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 =대한항공 모마가 27일 2025-2026 V리그 여자부 정관장과의 홈 경기에서 득점을 올리고 자신만만한 표정을 짓고 있다. [사진=KOVO] 2026.2.27 psoq1337@newspim.com

도로공사는 아시아 쿼터 타나차가 발목 인대 파열로 시즌 아웃 판정을 받으며 전력에 공백이 생겨 대신 김세인이 선발로 나섰다.

1세트 초반은 정관장의 흐름이었다. 8-7에서 박여름의 퀵오픈을 시작으로 4연속 득점, 11-7까지 달아났다. 하지만 도로공사는 모마의 화력을 앞세워 추격했고, 21-21 동점을 만든 뒤 22-22에서 강소휘의 퀵오픈, 모마와 김세빈의 연속 블로킹으로 세트를 가져왔다.

2세트 13-12에서 배유나의 이동공격을 기점으로 4연속 득점에 성공하며 주도권을 잡았다. 3-5점 차 리드를 유지한 도로공사는 24-20에서 김세인의 오픈 공격으로 2세트까지 정리했다.

도로공사는 3세트 초반부터 공세를 늦추지 않았다. 강소휘가 6득점, 공격 성공률 66.7%로 활약했고 김세빈도 5점을 보탰다. 조직력과 높이에서 앞선 도로공사는 25-19로 경기를 매듭지으며 무실세트 승리를 완성했다.

도로공사 모마는 양 팀 최다인 20점을 올렸고 강소휘(12점) 김세빈(11점)이 두 자릿수 득점으로 힘을 보탰다. 정관장은 자네테가 16점, 박여름이 10점으로 분전했다.

